Число погибших в аннексированном Лисичанске увеличилось до 28 человек 

В аннексированном Лисичанске из-за обстрела погибли 28 человек. Об этом сообщил назначенный Россией глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник.

По его словам, среди погибших есть ребенок. Еще десять человек пострадали, четверо из них находятся в крайне тяжелом состоянии, пишет РИА «Новости».

Вечером 3 февраля Пасечник сообщил, что под обстрел в Лисичанске попала пекарня. Местные власти обвинили в ударе Вооруженные силы Украины. Власти Украины не комментировали обстрел.

В свою очередь, Astra пишет, что на кадрах с места удара видна вывеска ресторана «Адриатик». Телеграм-канал, ссылаясь на местных жителей, также отмечает, что там обедали российские военные.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.