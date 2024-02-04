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Число погибших в аннексированном Лисичанске увеличилось до 28 человек 

11:22 • 04.02.2024

В аннексированном Лисичанске из-за обстрела погибли 28 человек. Об этом сообщил назначенный Россией глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник.

По его словам, среди погибших есть ребенок. Еще десять человек пострадали, четверо из них находятся в крайне тяжелом состоянии, пишет РИА «Новости». 

Вечером 3 февраля Пасечник сообщил, что под обстрел в Лисичанске попала пекарня. Местные власти обвинили в ударе Вооруженные силы Украины. Власти Украины не комментировали обстрел.

В свою очередь, Astra пишет, что на кадрах с места удара видна вывеска ресторана «Адриатик». Телеграм-канал, ссылаясь на местных жителей, также отмечает, что там обедали российские военные.

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