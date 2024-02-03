В Башкортостане 34 человека поместили под стражу из-за акций в поддержку активиста Фаиля Алсынова

В Башкортостане 34 человека поместили в СИЗО из-за акций в поддержку активиста и защитника горы Куштау Фаиля Алсынова. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Всем фигурантам вменили статью об участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК). Четырех из них также обвиняют в организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 212 УК). Кроме того, тринадцати фигурантам вменили применение насилия к представителю власти (статья 318 УК).

Адвокат от «ОВД-Инфо», который защищает одного из фигурантов, сообщил, что многих задержанных обвиняют в «забрасывании полицейских снежными комьями».

Один из задержанных после акции в поддержку Алсынова Рифат Даутов умер в автозаке. Об этом в своих соцсетях рассказала его сестра Залия Ахмадиева. Другого задержанного Дима Давлеткильдина, по словам его родственников, избили полицейские, рассказала «Холоду» его жена Юлия Давлеткильдина. В медицинских документах от 23 января, которые есть в распоряжении «Холода», говорится, что у него выявили признаки перелома поперечного отростка в поясничном отделе позвоночника.

17 января Баймакский районный суд приговорил активиста Фаиля Алсынова к четырем годам колонии общего режима по делу о возбуждении ненависти (часть 1 статьи 282 УК РФ). Поддержать его к суду пришли тысячи людей. Силовики попытались разогнать собравшихся с помощью слезоточивого газа и дубинок. А затем возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия к представителям власти.

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