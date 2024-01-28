Тело жителя Башкортостана, которого задержали после акции в поддержку Алсынова, опознали родственники. Причину смерти им не сообщили

Родственники задержанного в Башкортостане Рифата Даутова опознали его тело. Об этом сообщила его сестра Залия Ахмадиева на своей странице во «ВКонтакте». Даутова задержали после акции в поддержку активиста Фаиля Алсынова. Он умер, предположительно, в автозаке.

Ранее Ахмадиева писала, что в Уфе к Даутову приходил участковый. Он интересовался участвовал ли тот в каких-либо акциях. «Брат не участвовал нигде, единственное в день когда на телецентре собирались, он ждал девушку», — утверждает Ахмадиева.

Акция в поддержку осужденного активиста Фаиля Алсынова прошла 19 января в Уфе на площади Салавата Юлаева. По словам Ахмадиевой, Даутов был в этом районе около 20 минут «когда еще ничего не началось».

Она рассказала, что 25 января в Зианчуринском районе Даутова задержали сотрудники ОМОНа и «увезли в неизвестном направлении». На следующий день к родителям мужчины пришел «человек из сельского совета» и сказал, что судмедэксперты из Уфы ищут родственников Рифата Даутова.

Ахмадиева рассказала, что сразу поехала в морг, но ее туда не пустили. Ей сказали, что опознать тело можно только в присутствии полицейского или следователя. При этом, по словам девушки, узнать имя следователя, чье присутствие оказалось необходимо, ей так и не удалось.

«Единственное, что я хочу — это узнать причину смерти моего брата. Я не призываю никого выходить куда-то. Я не призываю бунтовать», — заявила сестра Даутова в опубликованном ей видео.

В то же время телеграм-канал «Техас Хабирова» опубликовал видео с показаниями, как утверждается, свидетелей смерти Даутова. Им якобы оказались другие задержанные, которые ехали с ним в одном автозаке.

Некоторые из них, отвечая на наводящие вопросы, заявили, что перед смертью Даутов якобы «еле стоял на ногах», был «как будто пьяный», его рвало, а затем у него «остановилось дыхание». В свою очередь, Ахмадиева подчеркивает, что ее брат не пил и был здоров.

17 января в Баймакский районный суд приговорил активиста Фаиля Алсынова к четырем годам колонии общего режима по делу о возбуждении ненависти (часть 1 статьи 282 УК РФ). Поддержать его к суду пришли тысячи людей. Силовики попытались разогнать собравшихся с помощью слезоточивого газа и дубинок. А затем возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия к представителям власти.

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