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Жена и адвокат избитого после задержания жителя Башкортостана уже неделю не могут с ним увидеться

18:41 • 30.01.2024

Супруга и адвокат жителя Башкортостана Дима Давлеткильдина, который находится в тяжелом состоянии, уже неделю не могут с ним увидеться. Силовики задержали мужчину после акции в поддержку активиста Фаиля Алсынова в Баймаке, избили его, а теперь не пускают к нему родственников и адвоката. Об этом «Холоду» рассказала жена Давлеткильдина Юлия. 

По ее словам, 19 января к ним домой приходили пятеро сотрудников ОМОНа. Они хотели поговорить с Давлеткильдиным, но он в это время был на работе. На следующий день он сам пришел в отделение полиции в Баймаке. 

«И все, с тех пор я его не видела. Когда адвокат начал свою работу, выяснилось, что он (Давлеткильдин) в тяжелом состоянии», — рассказала Юлия Давлеткильдина. 

О том, что Давлеткильдина госпитализировали в уфимскую больницу стало известно 26 января. В медицинских документах от 23 января, которые есть в распоряжении «Холода», говорится, что у него выявили признаки перелома поперечного отростка в поясничном отделе позвоночника. 

«Нам удалось получить официальные документы из больницы, где Дим в настоящее время находится. Документы неукоснительно подтверждают, что он подвергся жестокому избиению силовыми структурами, а также был вынужден давать показания под давлением», — говорится в сообщении в группе поддержки Давлеткильдина. 

Агентство «Башинформ» 26 января со ссылкой на пресс-службу УФСИН Башкортостана написало, что Давлеткильдин якобы находится в «удовлетворительном» состоянии и «передвигается без посторонней помощи». Однако затем это сообщение было удалено

Адвокат Давлеткильдина Гарифулла Япаров на своей странице во «ВКонтакте» пишет, что пытался попасть к своему подзащитному как минимум дважды: 23 января в СИЗО-1 и 26 января в ФКЛПУ РБ УФСИН (больницу номер 27). В обоих случаях сделать это не удалось. 

«Главная задача защитника — направить Дима Давлеткильдина в нормальное медицинское учреждение Минздрава России, обязательно вызволив его из этого заведения, где совершались и совершаются попытки укрывательства преступления против граждан», — пишет Япаров. 

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