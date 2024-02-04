В Екатеринбурге силовики ворвались на закрытую эротическую вечеринку

В Екатеринбурге силовики сорвали закрытую эротическую вечеринку в азиатском стиле Blue Velvet, которая проходила в клубе «Фабрика». Об этом сообщают РБК и местный телеграм-канал «Свет Екатеринбург».

«Пришли погоны и закрыли тусу, всех переписали», — рассказал подписчик канала.

Полицейские и сотрудники «других правоохранительных структур» провели «обычный, плановый, профилактический рейд», сообщил РБК руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. По его словам, рейд был направлен на «стабилизацию оперативной обстановки» в городе. Горелых также рассказал, что силовики проверили около 270 человек.

«Три человека из числа находящихся в увеселительном заведении отказались от медицинского освидетельствования и в итоге были оштрафованы по статье 6.9 КоАП ("Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача"). Результаты рейда анализируются для принятия мер реагирования в отношении самой организации», — добавил он.

Кроме того, полиция обнаружила на вечеринке двух несовершеннолетних. Против их родителей, как сообщается, завели административные дела по статье о неисполнении обязанностей.

В телеграм-канале Blue Velvet говорится, что билеты на вечеринку можно было купить только заранее, при этом количество мест было ограничено. Гостей, по информации издания It’s My City, пускали по паролю, а место проведения и другие подробности были известны только тем, кто купил билеты.

Blue Velvet проводил в Екатеринбурге эротические вечеринки уже более 30 раз, пишет РБК. Главные принципы проекта, по словам организаторов, анонимность и взаимное согласие.

В конце декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор» прошла «почти голая» вечеринка Насти Ивлеевой. Она возмутила общественников, Z-блогеров, депутатов, военнослужащих, представителей РПЦ и даже Владимира Путина. С артистами, которые присутствовали на вечеринке разорвали контракты крупные бренды, у них отменялись концерты и корпоративы, а некоторых вырезали из новогодних программ на гостелевидении. Рэпера Vacio, который пришел на вечеринку лишь в одном носке, надетом на член, дважды арестовали по статье о мелком хулиганстве. Кроме того, ему вручили повестку в военкомат. В январе по решению Лефортовского суда клуб «Мутабор» закрыли на три месяца.

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