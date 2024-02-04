Мужчина с татуировкой боксера

В 1935 году акула, пойманная для аквариума в Сиднее, отрыгнула человеческую руку. Сначала полиция думала, что она напала на человека. Но врачи-криминалисты указали на то, что жертву расчлелинили еще до этого. Полиция возбудила уголовное дело. Преступная жизнь Сиднея — в материале «Холода».

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Памятная дата

В середине апреля 1935 года Берт Хобсон, владелец аквариума в Сиднее на пляже Куджи, и его сын Рон поймали четырехметровую тигровую акулу. Это была большая удача: аквариум почти не приносил прибыли, а такой хищник должен был привлечь зрителей.

Так и случилось. 25 апреля 1935 года, в день АНЗАК (национальный праздник и выходной день в Австралии; день памяти о погибших в Первой мировой войне австралийцах и новозеландцах) на пляж Куджи и в аквариум пришло очень много людей. Но акула, главная звезда, на которую приходили посмотреть зрители, кажется, чувствовала себя плохо: по свидетельствам очевидцев, она хаотично плавала по аквариуму, пока ее не стошнило. Среди рвоты и мусора оказалась человеческая рука.

В аквариум приехала полиция. Они изучили руку: это были предплечье и кисть мужчины с татуировкой двух боксеров, стоявших друг напротив друга в стойке, а вокруг запястья была затянута веревка. Описание татуировки опубликовали в газете, после чего в полицию обратился человек по имени Эдвин Смит и заявил, что на фото рука его брата, когда-то подававшего надежды боксера-любителя, а теперь владельца бильярдного салуна Джеймса «Джимми» Смита.

Полицейские предположили, что Смит хотел покончить с собой, утопился, а его тело съела акула. Однако Эдвин выступил против этой версии, и полиция начала опрашивать других близких погибшего. Со слов его тещи, 8 апреля 1935 года Смит вышел из дома, предупредив, что идет на рыбалку, — и больше его никто не видел. Тогда появилась версия, что на рыбалке он мог с кем-то поругаться, но врачи-криминалисты обнаружили: рука была отрезана и рыба проглотила ее уже после этого. Владельцы аквариума даже убили и вскрыли акулу — внутри нее была еще одна акула, поменьше, но других частей тела Смита не нашли.

Также полиция узнала, что жене погибшего позвонили неизвестные. «Не волнуйтесь. Джимми будет дома через три дня», — сказали ей и повесили трубку. Она не придавала этому звонку значения до того, как узнала о гибели мужа. Полиция начала расследовать убийство.

Сиднейское подполье

Полиция обнаружила, что в день пропажи, 8 апреля 1935 года, Джимми Смита видели в отеле «Сесил», в районе Кронулла, в южной части Сиднея. По словам очевидцев, Смит выпивал и играл в домино в компании Патрика Брейди. Еще до происшествия в аквариуме полиция подозревала, что Смит вместе с Брейди участвовали в нелегальных бизнес-схемах Реджинальда Холмса — известного в городе владельца лодочного бизнеса.

Полиция подозревала Холмса в мошенничестве со страховками (то есть в том, что он топил лодки, чтобы получать страховые выплаты) и контрабанде наркотиков, сигарет и прочей запрещенки. По версии полиции, скоростные лодки подбирали контрабанду, которую корабли выкидывали за борт. В этом мог быть замешан Смит, который, помимо основной работы, якобы управлял этими лодками.

Также они подделывали чеки: у Холмса были подписи клиентов его легального бизнеса — их он ставил на поддельные чеки, которые впоследствии Смит и Брейди обналичивали. Таким образом деньги пропадали со счетов клиентов Холмса и попадали в руки преступников.

Незадолго до пропажи Смита, 25 марта, Патрик Брейди снял небольшой коттедж. Полиция предположила, что там Брейди мог убить Смита, и обыскала дом. Несмотря на то, что в доме не было следов крови или борьбы, со слов хозяина коттеджа, из помещения пропали матрас, старый ковер и жестяной сундук. На месте старого сундука появился новый — в него переложили все вещи владельца.

На допросе Патрик Брейди давал противоречивые показания и отрицал, что виделся с Джеймсом Смитом в баре в Кронулле. Но его сдал таксист, который рассказал полиции, что подвозил Брейди в семь утра 9 апреля до дома Реджинальда Холмса. По словам водителя, «одна рука Брейди была в кармане и на нем не было носков». До этого, по показаниям другого таксиста, Брейди останавливался у магазина, чтобы купить новый жестяной сундук по пути к арендованному коттеджу. 16 мая 1935 года Брейди арестовали и предъявили обвинение в убийстве Смита.

После этого полицейские решили допросить Реджинальда Холмса, но тот отрицал, что вообще знает Патрика Брейди.

Неожиданный поворот

Через четыре дня после ареста Брейди в полицию поступил звонок от свидетелей, которые видели, как Холмс разгонялся на лодке. Затем он, со слов очевидцев, остановился, взял револьвер — и выстрелил себе в голову. Выстрел выбросил его за борт, но холодная вода моментально привела его в чувство — и он залез обратно в лодку. Полицейские отреагировали на вызов и начали погоню по порту Сиднея. Лодку удалось остановить только через четыре часа: Реджинальд Холмс был сильно контужен и пьян.

Врачи, осмотревшие его, выяснили, что он выстрелил себе в голову, но из-за маленького расстояния и широкой кости пулю буквально расплющило об лоб — и он выжил.

После этого Реджинальд Холмс согласился сотрудничать со следствием. Он рассказал, что 9 апреля 1935 года Патрик Брейди пришел к нему домой с отрезанной рукой Смита на веревке и сказал, что поругался с ним и убил. Тогда же он признался Холмсу, что спрятал тело в жестяной сундук и избавился от него недалеко от порта Хакинг. После этого визита Брейди поехал на восток Сиднея, в район Марубра, и избавился от руки Смита, бросив ее в воду.

Допрос Холмса был назначен на 12 июня 1935 года, но тот на него не явился. По свидетельству его жены, вечером он сел в машину, сказав, что ему нужно с кем-то встретиться. Ночью 12 июня полиция обнаружила его мертвым за рулем машины в одном из районов Сиднея. На его теле нашли три огнестрельных ранения. Полиция выдвинула версию, что самоубийство подстроено, а убили его, потому что кто-то не хотел, чтобы он свидетельствовал по делу об убийстве Смита.

Дело развалилось

Поскольку главным свидетелем в деле был Холмс, после его смерти дело начало разваливаться. Адвокат Брейди заявил, что обвинению не хватает доказательств, чтобы признать его подзащитного виновным, — и судья с этим согласился. Брейди вышел на свободу, но сразу после того, как он покинул зал суда, его арестовали за подделку чеков.

Одной из версий полиции, которая так и не была представлена в суде, было предположение о том, что убийство Смита Патрику Брейди заказал Холмс. Якобы Смит шантажировал Холмса, угрожая, что расскажет полиции о его незаконных махинациях, и потребовал денег за молчание. В книге историка Алекса Каслса «The Shark Arm Murders» появилась и другая версия: убийство Смита и Холмса мог заказать Эдвард «Эдди» Вейман — один из самых известных преступников Сиднея в 1930-х, банда которого промышляла продажей кокаина и проституцией.

Веймана дважды арестовывали: при попытке обналичить чек на крупную сумму и за попытку ограбления банка. Он якобы был уверен, что это произошло по наводке Джеймса Смита, которого считал полицейским информатором.

Убийство Джеймса Смита так и осталось нераскрытым. Патрик Брейди, несмотря на новые обвинения, остался на свободе и отрицал свою причастность к убийству, но получил три года тюрьмы в 1962 году, будучи уже стариком, по обвинению в подделывании чеков и умер в 1965 году.