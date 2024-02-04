Против бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева возбудили несколько уголовных дел 

ФСБ возбудила несколько уголовных дел против экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник среди силовиков.

Собеседник агентства утверждает, что против Пономарева возбудили дела сразу по трем статьям: о госизмене в форме перехода на сторону противника, об участии в террористической организации, а также о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

«Эти дела следователи ФСБ объединили в одном производстве», — сказал источник издания.

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев уехал из России в 2014 году. Он был единственным парламентарием, который проголосовал против присоединения Крыма к России. В 2015 году его лишили неприкосновенности и возбудили против него уголовное дело о растрате. В мае 2019 года Пономарев получил гражданство Украины. В августе 2022 года российские силовики объявили его в розыск, а суд заочно арестовал политика по обвинению в распространении военных «фейков».

В конце января 2023 года Пономарева внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. А в сентябре прошлого года на него завели новое уголовное дело за «осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности».

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