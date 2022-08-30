Экс-депутата Госдумы Илью Пономарева заочно арестовали за «фейки» про армию

Коптевский районный суд Москвы заочно арестовал экс-депутата Госдумы Илью Пономарева за распространение «фейков» о вооруженных силах России.

Пономареву вменяют распространение «фейков» об армии по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). Что послужило поводом для возбуждения уголовного дела — неизвестно.

Илья Пономарев был депутатом Госдумы от партии «Справедливая Россия». Он стал единственным чиновником, проголосовавшим против присоединения Крыма к России. В 2015 году его лишили неприкосновенности, а затем он стал фигурантом уголовного дела о пособничестве в растрате (часть 5 статьи 33, часть 4 статьи 160 УК). После 2014 года он уехал из России. Пономарев занялся бизнесом в Украине и получил там гражданство, а после начала войны сообщил, что вступил в территориальную оборону, чтобы защищать Киев в первые недели вторжения. В апреле 2022 года он запустил телеканал «Утро февраля», ориентированный на российскую аудиторию.

«Мне кажется, что это (телеканал — Прим. "Холода") будет более полезно... Но если враг перейдет дальше в наступление — значит, вернемся к такому методу сопротивления (территориальной обороне — Прим. "Холода")», — объяснил создание телеканала политик.

21 августа Пономарев сообщил, что за убийством Дарьи Дугиной стоит «Национальная республиканская армия». До выступления Пономарева упоминаний об этой организации в интернете не было.

Источник: РИА «Новости», «Гордон»