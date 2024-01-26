Участника акции в поддержку активиста Алсынова в Башкортостане госпитализировали после избиения силовиками

Участника акции в поддержку активиста Фаиля Алсынова в Башкортостане Дима Давлеткильдина госпитализировали в уфимскую больницу после избиения силовиками. Об этом сообщается в канале его группы поддержки.

«Мы подтверждаем, что страшные события, о которых ходили слухи — оказались правдой. Нам удалось получить официальные документы из больницы, где Дим в настоящее время находится. Документы неукоснительно подтверждают, что он подвергся жестокому избиению силовыми структурами, а также был вынужден давать показания под давлением», — говорится в сообщении.

Судя по опубликованным в канале фотографиям медицинских заключений, у Давлеткильдина перелом поперечного отростка позвоночника.

Ранее его жена Юлия сообщала, что 19 января в их дом пришли пять сотрудников ОМОНа и два следователя. Дим Давлеткильдин в тот момент был на работе, поэтому силовики задали вопросы Юлии, попросили ее мужа явиться в полицию для разговора и ушли. 20 января, когда Давлеткильдин пришел в отдел, его задержали и вместе с другими задержанными увезли в Уфу. В тот же день в его доме прошел обыск, во время которого силовики допросили маленьких детей и родителей Юлии. Один из омоновцев знал пароль от телефона Давлеткильдина и разблокировал его перед следователями.

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21 января Давлеткильдину предъявили обвинение по делу об участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК). На следующий день его поместили под стражу.

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Давлеткильдин — шестой известный фигурант дела о «массовых беспорядках» в Башкортостане. Кроме него в СИЗО на два месяца отправили Даяна Валеева, Раята Давлетбаева, Азата Мирзина, Вилюта Карачурина и Ильяса Байгускарова.

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17 января суд в Башкортостане приговорил защитника горы Куштау Фаиля Алсынова к четырем годам колонии общего режима по делу о разжигании ненависти или вражды (статья 282 УК). В тот день поддержать его к зданию суда пришли несколько тысяч человек. После оглашения приговора они не стали расходиться, в результате чего полиция применила к ним слезоточивый газ. Также силовики пытались разогнать толпу дубинками.

В тот же день МВД Башкортостана отчиталось о возбуждении уголовного дела о массовых беспорядках (части 1 и 2 статьи 212 УК) против участников акции в поддержку Алсынова. Позднее в Следственном комитете добавили, что дело также возбуждено по статье о применении насилия к полицейским (часть 1 статьи 318 УК).

19 января в Уфе прошла еще одна акция в поддержку Аслынова. На площади Салавата Юлаева собрались несколько сотен человек. Полиция задержала нескольких из них. По подсчетам «Медиазоны», с 15 января в суды Башкортостана поступило более 100 протоколов о «неповиновении» полиции.

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