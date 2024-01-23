После задержаний сторонников Алсынова в суды Башкортостана поступило более 100 протоколов о «неповиновении» полиции — «Медиазона»

С 15 января в суды Башкортостана поступило 111 административных протоколов о «неповиновении» полиции (статья 19.3 КоАП), подсчитала «Медиазона». Это произошло на фоне массовых задержаний сторонников осужденного экоактивиста Фаиля Алсынова.

Кировский районный суд Уфы опубликовал несколько постановлений по этим делам. В них полицейские указывали, что задержанные в Уфе 19 января «вопреки неоднократному законному требованию […] отказались покинуть […] площадь». Некоторые задержанные на суде отрицали, что участвовали в протестах. Тем не менее всем им назначили аресты и штрафы, пишет «Медиазона».

17 января суд в Башкортостане приговорил защитника горы Куштау Фаиля Алсынова к четырем годам колонии общего режима по делу о разжигании ненависти или вражды (статья 282 УК). По версии следствия, он негативно высказался о жителях Кавказа, Центральной Азии и Армении.

В своей речи Алсынов употребил словосочетание «кара халык», которое на русский можно дословно перевести как «мы — черный народ», что в действительности означает «мы — простой народ». Автор лингвистической экспертизы Айнур Хужахметов посчитал, что «значение словосочетания соответствует значению слов "хачи", "чурки", "черномазые"». Донос на Алсынова, после которого было возбуждено уголовное дело, написал глава Башкортостана Радий Хабиров.

Во время оглашения приговора возле здания Баймакского суда собрались несколько тысяч человек. Они скандировали «Позор» и «Свободу». Между протестующими и силовиками произошли столкновения, последние применили слезоточивый газ и разгоняли людей дубинками.

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В тот же день силовики отчитались о возбуждении уголовного дела о массовых беспорядках (части 1 и 2 статьи 212 УК) и о применении насилия к полицейским (часть 1 статьи 318 УК). Несколько десятков участников протестов арестовали.

19 января в Уфе на площади у памятника Салавату Юлаеву состоялась еще одна акция в поддержку Фаиля Алсынова. На нее пришли несколько сотен человек: они пели башкирские песни и водили хороводы. Там также не обошлось без задержаний.

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