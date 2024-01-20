Суд в Уфе отправил в СИЗО участника акции в поддержку Алсынова по делу об участии в массовых беспорядках и применении насилия к полицейскому

Советский районный суд Уфы отправил в СИЗО Валюра Карачурина — участника акции в поддержку защитника горы Куштау Фаиля Алсынова. Об этом со ссылкой на адвоката Ольгу Лукину сообщает «Медиазона».

На Карачурина заведено два уголовных дела: об организации и участии в массовых беспорядках (части 1 и 2 статьи 212 УК) и о применении опасного для жизни и здоровья насилия в отношении силовика (часть 1 статьи 318 УК). «Медиазона» отмечает, что у Карачурина четверо детей, трое из которых несовершеннолетние.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела об участии в массовых беспорядках против блогера Ильяса Байгускарова. Его брат Ильгиз рассказал «Холоду», что на протестах 17 января Ильяс пытался успокоить толпу. В соцсетях опубликовали видео, на котором видно, как Байгускаров обращается к протестующим с призывом разойтись, чтобы осужденному активисту Алсынову не увеличили срок.

17 января суд в Башкортостане приговорил защитника горы Куштау Фаиля Алсынова к четырем годам колонии общего режима по делу о разжигании ненависти или вражды (статья 282 УК). По версии следствия, он негативно высказался о жителях Кавказа, Центральной Азии и Армении и «унизил их человеческое достоинство» во время схода граждан в селе Ишмурзино в Баймакском районе.

В своей речи Алсынов употребил словосочетание «кара халык», которое на русский можно дословно перевести как «мы — черный народ», что в действительности означает «мы — простой народ». Тем не менее автор лингвистической экспертизы, специалист Уфимского университета науки и технологий Айнур Хужахметов, написал, что «значение словосочетания соответствует значению слов "хачи", "чурки", "черномазые"». Донос на Алсынова, после которого было возбуждено уголовное дело, написал глава Башкортостана Радий Хабиров.

Во время оглашения приговора возле здания Баймакского суда собрались несколько тысяч человек. Они скандировали «Позор» и «Свободу». Между протестующими и силовиками произошли столкновения, последние применили слезоточивый газ и пытались разогнать толпу дубинками.

Силовики возбудили уголовное дело о массовых беспорядках (части 1 и 2 статьи 212 УК) и о применении насилия к полицейским (часть 1 статьи 318 УК). Шестерых участников протестов арестовали. Позднее под арест отправили еще девятерых задержанных.

19 января в Уфе на площади у памятника Салавату Юлаеву состоялась еще одна акция в поддержку Фаиля Алсынова. На нее пришли несколько сотен человек: они пели башкирские песни и водили хороводы. Силовики задержали нескольких человек. В городе наблюдались перебои с мобильной связью.

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