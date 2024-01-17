В Башкортостане возбудили дела о массовых беспорядках против участников акции в поддержку башкирского активиста Фаиля Алсынова

Полицейские возбудили уголовные дела о массовых беспорядках против участников акции в поддержку башкирского активиста Фаиля Алсынова. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу общественного совета МВД Башкортостана.

Позже в управлении Следственного комитета по Башкортостану уточнили, что уголовное дело возбуждено по двум статьям — организация и участие в массовых беспорядках (части 1 и 2 статьи 212 УК) и применение насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК).

По версии следствия, в социальных сетях и мессенджерах «с целью организации массовых беспорядков» были размещены призывы к населению республики выйти на протестные акции у Баймакского районного суда во время процесса над активистом Фаилем Алсыновым «с целью освобождения его от уголовной ответственности».

«В ходе массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, в том числе с применением предметов, используемых в качестве оружия, пострадали несколько человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов», — говорится в сообщении СК. Там также сообщается, что полицейские устанавливают личности «причастных к совершенным преступлениям».

Утром 17 января Баймакский суд приговорил к четырем годам колонии местного активиста и защитника горы Куштау Фаиля Алсынова. Его признали виновным в разжигании ненависти или вражды (статья 282 УК). В ходе процесса обвинение просило суд назначить Алсынову четыре года колонии-поселения, однако судья вынес более суровый приговор.

У здания суда собрались тысячи людей. После оглашения приговора начались столкновения с силовиками. Для разгона сторонников Алсынова сотрудники ОМОНа применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ и дубинки.

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