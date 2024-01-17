В Башкортостане силовики применили слезоточивый газ, дубинки и дымовые шашки для разгона сторонников активиста Фаиля Алсынова. Есть пострадавшие 

В городе Баймак в Башкортостане продолжаются столкновения силовиков и протестующих возле здания местного суда. Ранее там приговорили к четырем годам колонии местного активиста Фаиля Алсынова. Поддержать его пришли тысячи людей.

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После оглашения приговора протестующие не стали расходиться, скандируя «Позор» и «Свободу». После этого силовики попытались разогнать собравшихся силой, применив щиты, дубинки, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

В ответ протестующие стали забрасывать силовиков снежками. Несколько человек были задержаны, еще как минимум двое получили травмы. Об этом сообщили «Сота» и RusNews. В свою очередь, телеграм-канал «Однажды в Башкирии» пишет, что столкновения с силовиками начали провокаторы.

Позже телеграм-канал «Говорит НеМосква» со ссылкой на собственного корреспондента сообщил, что протестующие отходят от здания суда после того, как к ним обратился отец Фаиля Алсынова. Он заявил, что договорился с силовиками об освобождении четверых задержанных.

«Люди относятся к этому с недоверием, так как, по их данным, задержанных не менее 15», — говорится в сообщении канала.

С самого утра в республике наблюдались перебои в работе мессенджера вотсап. Также сообщалось, что в радиусе нескольких километров от Баймакского суда перестал работать мобильный интернет. К середине дня в телеграме перестали быть доступны каналы «Куштау Байрам» и RusNews, освещавшие протесты. Телеграм-канал RusNews спустя некоторое врем снова стал доступен.

Утром 17 января Баймакский суд приговорил к четырем годам колонии местного активиста и защитника горы Куштау Фаиля Алсынова. Его признали виновным в разжигании ненависти или вражды (статья 282 УК). В ходе процесса обвинение просило суд назначить Алсынову четыре года колонии-поселения, однако судья вынес более суровый приговор.

Обновлено в 14:52. Добавлена информация о возобновлении доступа к RusNews.

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