В Уфе арестовали четверых участников акции у Баймакского суда в поддержку Алсынова

Советский районный суд Уфы арестовал четверых участников акции у Баймакского суда в поддержку активиста Фаиля Алсынова. Об этом сообщила пресс-служба судов республики Башкортостан.

Азата Мирзина, Даяна Валеева и Раята Давлетбаева обвиняют по двум уголовным статьям: участие в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК) и применение насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК). Вилюру Карачурину предявлено обвинение только по одной статье — участие в массовых беспорядках.

Кроме того, Советский районный суд Уфы рассмотрел сегодня дело об административном правонарушении в отношении Юлдаша Тимербаева. Его обвинили в организации публичного мероприятия без уведомления (часть 2 статьи 20.2 КоАП).

Суд пришел к выводу, что Тимербаев опубликовал в телеграм-канале «Алга Башкортостан» пост с призывом выйти на акцию на площадь Салавата Юлаева в Уфе. В итоге ему назначили девять суток административного ареста.

Акция в поддержку осужденного защитника горы Куштау Фаиля Алсынова прошла 19 января на площади Салавата Юлаева в Уфе. В ней по разным оценкам приняли участие от нескольких сотен до двух тысяч человек.

За день до этого в Баймаке у суда, где оглашали приговор Алсынову, собрались несколько тысяч человек. После того как стало известно, что Алсынова приговорили к четырем годам колонии общего режима по делу о возбуждении ненависти или вражды (статья 282 УК) люди, пришедшие его поддержать, не стали расходиться. Тогда силовики применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и дубинки.

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