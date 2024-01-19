«У тебя “полиция” написано. Она тоже имеет право». В Уфе силовики начали задерживать участников акции в поддержку осужденного активиста Фаиля Алсынова

В Уфе на площади у памятника Салавату Юлаеву проходит акция в поддержку осужденного активиста защитника гору Куштау Фаиля Алсынова. Там собрались несколько сотен человек, передает телеграм-канал «Говорит НеМосква».

Силовики задержали девушку с надписью на спине «Кара халык», которая переводится с башкирского языка как черный или простой народ. Об этом сообщает Sotavision. Именно за эти слова Алсынов получил реальный срок.

«У тебя “полиция” написано. Она тоже имеет право», — ответила женщина подошедшему полицейскому. Люди пытались помешать задержанию девушки, но ее все равно увели.

Собравшиеся на площади люди поют башкирские песни, водят хороводы и говорят полицейским, что они просто гуляют. Сообщается, что в Уфе есть перебои с мобильной связью.

17 января Фаиля Алсынова приговорили к четырем годам колонии. Его признали виновным в разжигании ненависти или вражды (статья 282 УК). Поддержать его к суду пришли тысячи людей. После оглашения приговора у здания Баймакского суда начались стычки с полицией. Для разгона сторонников Алсынова силовики применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ и дубинки.

Позже Следственный комитет Башкортостана возбудил уголовное дело. По версии следствия, в социальных сетях и мессенджерах «с целью организации массовых беспорядков» были размещены призывы к населению республики выйти на протестные акции у Баймакского районного суда.

Вечером того же дня суд в Уфе арестовал шестерых участников акции. Денису Скворцову, Фанзилю Ахметшину, Юлаю Аралбаеву, Радмиру Мухаметшину и Дмитрию Петрову суд назначил по десять суток ареста. Еще одного активиста, Ильнара Галина, арестовали на 13 суток.

На следующий день, 18 января, силовики провели рейд в баймакском филиале Уфимского топливно-энергетического колледжа. В результате задержали двоих учащихся — Вильнура и Газиза. Как сообщалось, поводом стали некие посты в соцсети «ВКонтакте».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.