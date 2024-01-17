Башкирского активиста Фаиля Алсынова приговорили к четырем годам колонии. Поддержать его к суду пришли тысячи людей

В Башкортостане местного активиста и защитника горы Куштау Фаиля Алсынова приговорили к четырем годам колонии общего режима. Его признали виновным в разжигании ненависти или вражды (статья 282 УК). Об этом сообщает RusNews. В ходе процесса обвинение просило суд назначить Алсынову четыре года колонии-поселения, однако судья вынес более суровый приговор.

Как и во время предыдущих заседаний суда по делу Алсынова поддержать его пришли тысячи людей. Несмотря на противодействие силовиков, которые перекрыли подъезды к суду, там собралось около пяти тысяч человек, пишет местный телеграм-канал «Куштау Байрам». Накануне полиция приходила домой к местным активистам, пытаясь вручить им повестки в военкомат. По данным телеграм-канала, около 20 человек были задержаны под различными предлогами.

Собравшиеся возле суда люди не расходятся и скандируют «Фаиль!» и «Своих не сдаем!» Силовики наблюдают за происходящим и пока никого не задерживают.

Уголовное дело против Алсынова возбудили 18 августа 2023 года. По версии следствия, в конце апреля на сходе граждан в селе Ишмурзино в Баймакском районе республики он выступил с речью на башкирском языке. В ней он якобы негативно высказался о жителях Кавказа, Центральной Азии и армянах, а также «унизил их человеческое достоинство». В своей речи Алсынов тогда употребил словосочетание, которое на русский можно дословно перевести, как «мы — черный народ», что, в действительности, означает «мы — простой народ». Тем не мене позже специалист Уфимского университета науки и технологий Айнур Хужахметов, который подготовил лингвистическую экспертизу, написал, что «значение словосочетания соответствует значению слов "хачи", "чурки", "черномазые"». Донос на Алсынова, после которого было возбуждено уголовное дело, написал глава Башкортостана Радий Хабиров.

15 января на процессе по делу Алсынова прошли прения сторон, а сам активист выступил с последним словом. Своей вины он не признал. Заседание прошло в закрытом режиме, в зал не допустили слушателей и журналистов. Возле суда тогда также собрались тысячи сторонников Алсынова. Как писал «Куштау Байрам», собравшиеся тогда потребовали отставки Хабирова и скандировали лозунги на башкирском языке. Среди них была и фраза «мы — черный народ», которая легла в основу обвинения против Алсынова. Акции возле суда в поддержку активиста стали самыми массовыми в России с начала войны в Украине.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.