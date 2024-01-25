Суд в Уфе отправил в СИЗО блогера Ильяса Байгускарова по уголовной статье об участии в массовых беспорядках из-за акции в поддержку Алсынова

Кировский районный суд Уфы отправил в СИЗО блогера Ильяса Байгускарова. Его обвиняют в участии в массовых беспорядках (часть 2 ст. 212 УК) из-за акции у баймакского суда в поддержку активиста Фаиля Алсынова. Об этом «Холоду» сообщил брат Байгускарова Ильгиз.

«Завтра обжалуем приговор. Никаких доказательств, что Ильяс участвовал в массовых беспорядках, то есть именно по этой статье, нет. Там не было никакого насилия. То есть это не были организованные массовые беспорядки с применением насилия, поджогов и погромов», — подчеркнул он.

22 января Кировский районный суд также назначил Байгускарову семь суток ареста по административной статье о нарушении порядка проведения акции (20.2 КоАП).

Ильяса Байгускарова задержали 17 января. В этот день суд в городе Баймак вынес приговор известному башкирскому активисту — Фаилю Алсынову. Ему назначили четыре года колонии общего режима, признав виновным в разжигании ненависти или вражды (статья 282 УК).

Поддержать Алсынова в тот день к зданию суда пришли тысячи людей. После того как стало известно о приговоре, собравшиеся не стали расходиться. Тогда полицейские применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ и дубинки. Присутствовавший там Байгускаров призывал участников акции разойтись, видео с его обращением к толпе позже опубликовал его брат.

В тот же день в управлении Следственного комитета по Башкортостану сообщили о возбуждении уголовного дела об организации и участии в массовых беспорядках (части 1 и 2 статьи 212 УК). Также дело завели по статье о применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК). Позже десятки участников акции в поддержку Алсынова арестовали по административным статьям.

На следующий день в Уфе прошла еще одна акция в поддержку Аслынова. На площади Салавата Юлаева собрались несколько сотен человек. Полиция задержала нескольких из них.

По подсчетам «Медиазоны», с 15 января в суды Башкортостана поступило более 100 протоколов о «неповиновении» полиции. Ильгиз Байгускаров, который координирует помощь задержанным, арестованным и их родственникам, рассказал «Холоду», что уголовные дела завели еще против примерно 20 человек.

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