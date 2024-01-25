«Хайпит за счет ребенка»

20 января петербургские силовики задержали рэперов Baby Melo и Badri прямо во время их выступления. Baby Melo всего 15 лет. Чтобы вызволить артиста из полиции, его матери пришлось прилететь в Россию из-за границы. Забрав сына из спецприемника, она пообещала разобраться с Екатериной Мизулиной. «Холод» попросил музыкальную журналистку Карину Бычкову рассказать о первом заметном «бифе» 2024 года.

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«Ему в лобешник засветили электронкой»

Baby Melo, или Гоги Меладзе, — 15-летний артист, который читает агрессивный рэп про насилие, криминал, деньги и секс, а также активно диссит коллег по сцене, называя их «пидорами» и «нефорами». Вот как он описывал своих фанов: «У нас аудитория — это 30% школьников, которые будут, пока не повзрослеют, слушать неосознанную тему тех, кто на вершине. А остальные 70% — это типы, кто сидят в области, слушают Каспийский груз. И они в рот ебали эту молодежь, им интересно слушать текста».

Концерт на петербургской площадке «Гигант Холл» проходил под цензом 16+, и, зная, кто его слушает, Baby Melo заранее просил зрителей взять с собой паспорта и расписки с разрешением от родителей. Также рэпер предварительно зацензурил свои тексты: «Все было запикано, даже плохие слова, не матерные», — рассказывала Виктория Максименко, мать рэпера.

На концерт неожиданно пришли не только школьники, но и силовики из районного УВД. Первым задержали напарника Меладзе — рэпера Badri (это был совместный концерт) — прямо на сцене. На видео, опубликованном Baza, есть момент задержания: полицейские не стали дожидаться окончания трека и увели артиста под музыку, передав его микрофон Baby Melo. Впрочем, зрители все равно смогли дослушать куплет, потому что рэперы выступали под «плюс».

«Ему [Меладзе] в лобешник засветили на концерте электронкой, он случайно сказал [ругательное] слово. Потом выходит его товарищ, говорит [ругательное] слово, и он [тоже] говорит. И в итоге его просто забирают», — рассказывала мама Baby Melo. «Фонтанка» тоже писала, что «команду прервать концерт дали, когда со сцены услышали мат», а также «нечто нелицеприятное о спецоперации». При этом сам Baby Melo и его семья настаивают, что рэпер выругался не матом.

Baby Melo вышел из «Гигант Холла» в сопровождении силовиков: на одном из видео рэпер в черных очках в обнимку с девушкой проходит в полицейскую машину через толпу фанатов.

Вместе с рэперами с концерта забрали 23 человека — за то, что они пили алкоголь рядом с клубом. В итоге на них составили административные протоколы. Позже пресс-служба полиции Петербурга отчиталась, что силовики приехали на выступление из-за жалобы местных жителей, которым не понравилось, что посетители клуба выпивали и матерились.

Однако отец Baby Melo утверждает, что это не так и полицейские заранее дежурили в гримерке, а потом, услышав ругательство, вышли на сцену. То же говорит и сам Baby Melo. Газета «Деловой Петербург» связывает их интерес с недавним выступлением солиста группы «Щенки» — 8 января тот вышел на сцену практически голым, из одежды на нем был только один носок, надетый на член. После этого полицейские якобы стали ходить на выступления потенциально скандальных артистов.

Репутация «скандального» артиста у Baby Melo появилась после того, как на него обратила внимание главы «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, которая следит за рэпером уже не первый месяц. Мизулина писала про «пропаганду наркотиков» в треках артиста, жаловалась ГИБДД, что рэпер ездит без прав по скоростной трассе, призывала привлечь к ответственности его родителей, а также опубликовала обращение «организатора концерта Baby Melo в одном из городов», в котором утверждается, что рэпер обманул его и других промоутеров.

«Интервью с зоны»

«24 часа челлендж в пятизвездочном отеле на Монте-Карло прошел успешно. Ребят, не материтесь», — шутил Baby Melo в первом «кружочке» в телеграм-канале после освобождения. Он также рассказал, что провел сутки в «холодном помещении на кровати по удобству как пол». «Ща еще интервью с зоны выложат. У меня там мама исполнила красиво», — написал Baby Melo.

Вскоре разошлось и само интервью Виктории Максименко на выходе из центра временного содержания: в нем Максименко назвала главу Лиги безопасного интернета «женщиной с тяжелой судьбой, которая не может добиться ничего сама и пытается хайпить за счет ребенка и за счет рэперов», а сам Гога настойчиво предлагал одетой в худи AC/DC маме «сесть в Панамеру» и называл себя «гэнгестером».

Со слов матери рэпера, несовершеннолетнего Гогу не отпустили по доверенности, которую Максименко специально оставляла его представителям. Поэтому Максименко пришлось восемь часов лететь в Россию с пересадками. Она также сказала, что никто из полицейских ей не позвонил, пообещала «разобраться» и назвала произошедшее «полным беспределом». Она также добавила, что планирует добиваться справедливости и что «госпожа Мизулина очень неравнодушна» к ее сыну: «Они не убийцы, они не распространяют наркотики. Если у нее психологическая травма и ей не нравятся подростки, то пускай она обратится к психиатру».

Это не первый конфликт Виктории Максименко с Екатериной Мизулиной. В ноябре 2023 года на Максименко составили административный протокол за неисполнение родительских обязанностей — после того как Мизулина обратила внимание на то, что 15-летний рэпер ездит на машине без прав.

Отец Baby Melo, Амиран Меладзе, тоже назвал происходящее беспределом: «Он вообще нормальный парень, он хороший, он артист, он всю жизнь в студии театральной учился. Он вошел в роль рэпера, так как у него очень большой опыт на сцене».

После того как Baby Melo освободили, создатель движения «Мужское государство» (признано экстремистским) Владислав Поздняков написал в своем телеграм-канале: «Грузинского мажора Гоги только что выпустили на свободу. Даже суток не прошло. Отец со связями порешал». Рэпер ответил, что, если бы его отец «обзавелся связями и был кем-то в этой сфере, ничего бы этого не было».

Издание Life пишет о недвижимости, которой владеет семья Меладзе, — нескольких квартирах, в том числе стоимостью до 70 миллионов рублей. Судя по данным налоговой, Амиран Меладзе несколько лет назад сложил с себя полномочия гендиректора нескольких фирм, занимавшихся строительством и электромонтажом, а также компании ООО «Софико», торговавшей игрушками. Чем он сейчас занимается, СМИ выяснить не удалось.

«Хочу обратиться к королеве интернета»

На следующий день после задержания Baby Melo Мизулина опубликовала пост, где назвала его, а также рэперов Hood Rich Luka и Молодого Калугу «настоящей подростковой бандой» и обвинила их в пропаганде наркотиков, разжигании межнациональной розни и хранении оружия.

Baby Melo ответил на это, сказав, что он «с большим уважением относится ко всем нациям»: «То, что ты пидорас, никак не относится к твоей национальности — это касается лично тебя, кто бы ты ни был: блогер, рокер, покер, королева интернета. Без разницы — будешь послан далеко и надолго и будешь забанен навсегда у меня в канале, в канале у моих ребят, просто если ты затрагиваешь как-то нации. Я против этого. Любите своих родителей, пацаны».

Baby Melo обратился и к Мизулиной, в очередном телеграм-кружке иронично назвав ее «королевой интернета, рэперов и повелительницей всея Руси».

Цитата: «Прекратите транслировать очевидные фейки в мою сторону. Ваши ничем не подтвержденные посты воспринимают как истину в последней инстанции, и именно они работают на разжигание ненависти и наносят много вреда моему творчеству. Извинений ждать от вас, конечно, глупо. Просто признайте, что вы врете в своих треках, как это делают все порядочные люди».

Извиняться и оправдываться сам, как делали его коллеги Scally Milano или Алена Швец после внимания Мизулиной, Baby Melo не торопится. Вероятно, это можно объяснить тем, что артист и его родители не живут в России, да и сама возможность давать концерты в стране не кажется рэперу первостепенной. «Рэперы, мне похуй, я могу быть где хочу и я не завишу от концертов», — говорил рэпер в новом «кружочке», судя по по всему, из Дубая.

У 15-летнего Baby Melo есть аудитория в стримингах. К примеру, в «Яндекс Музыке» у него почти 350 тысяч слушателей в месяц (почти столько же, для сравнения, на этой площадке у артистка Куок, чей альбом «Imago» попал почти во все итоговые топы 2022 года), в ушедшем из России Spotify — 102 тысячи.

На следующий день после выхода из спецприемника Baby Melo поделился отрывком нового трека — пока сложно сказать, о чем он именно, но в нем точно есть фраза «Нахуй, федерал».