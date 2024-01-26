Российские власти научились отключать интернет

Протесты, которые проходят в некоторых российских регионах, вынуждают власти активно тестировать систему отключения интернета в «проблемных» местах. Во время митингов в Башкортостане и Якутии появлялись сообщения о сбоях в работе WhatsApp и Telegram. Полгода назад, во время бунта Пригожина, Роскомнадзор уже заявлял о возможных блокировках работы интернета на территориях, где введен режим контртеррористической операции. Однако на практике такие блокировки происходят в регионах, где люди просто выходят на протест. Ждет ли Россию полное отключение интернета и можно ли к этому подготовиться? «Холод» поговорил об этом с экспертами по цифровой безопасности и составил перечень простых и понятных рекомендаций.

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В середине января на улицы башкирского города Баймак выходили тысячи людей. Они выступали в защиту местного активиста Фаиля Алсынова, которого судили за «разжигание ненависти или вражды». В какой-то момент власти начали блокировку мессенджера вацап и отдельных каналов в телеграме, чтобы помешать протестующим координировать свои действия. О похожих сбоях в работе мессенджеров сообщили жители Якутии, вышедшие 24 января на протесты после убийства, в котором был обвинен уроженец Таджикистана. Блокировка работы мессенджеров становится традиционным ответом на протесты в «проблемных» регионах по всей стране.

«Массовые сбои в работе вацапа и телеграма, которые отмечались 24 января в Приморье, Хабаровском крае, Московской области, Республике Саха-Якутия, Башкортостане, Волгоградской области, на Камчатке и Сахалине вполне можно считать региональными шатдаунами», — уверен руководитель юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян. В разговоре с «Холодом» он сказал, что ограничение работы интернета в России — это ожидаемое событие. Учащение сбоев в работе мессенджеров он связывает с приближающимися выборами президента.

Опрошенные «Холодом» эксперты в области защиты цифровых свобод считают, что участившиеся сбои в работе мессенджеров и блокировка интернета выглядят как системное применение ограничений. Ранее они прогнозировали, что Россию ждет блокировка «экстремистских» пабликов по «беларускому» сценарию, цензура доберется до ютуба и телеграма, а для общения и получения информации власти будут активно агитировать использовать мессенджер «ВКонтакте».

Ограничение работы мессенджеров Саркис Дарбинян называет шейпингом (снижение пропускной способности канала связи) с помощью средств ТСПУ (технических средств противодействия угрозам). «Это централизованное вмешательство в трафик со стороны Роскомнадзора, про которое даже сами операторы связи могут ничего не знать. Мы такое уже наблюдали при замедлении Twitter и при попытках блокировки VPN-сервисов в прошлом году, — говорит Дарбинян. — Ютуб, тикток, телеграм и ряд других сервисов могут быть заблокированы полностью или частично. Частично — это когда скорость конкретных сервисов снижается до такого уровня, что ими невозможно пользоваться».

Лёня Юлдашев, сотрудник компании «Экволити», которая занимается аудитом, безопасности, согласен с Дарбиняном: «В России нет опыта глобального отключения интернета, но есть опыт отключения в отдельных местах. Скорее всего, отключения могут быть веерными в отдельных регионах».

Вместе с Юлдашевым «Холод» составил перечень рекомендаций на случай шатдауна.

Шатдауном называют:

блокировки приложений и протоколов передачи данных (например, VPN-протоколов);

замедление скорости проводного и мобильного интернета;

отключение работы мобильного интернета, но работающий по несколько часов в день проводной интернет;

полное отключение интернета.

Другими словами, шатдауном могут называть разные процессы. В тексте под шатдауном будет иметься в виду полное отключение интернета: либо физическое (отключение оборудования), либо при помощи искусственных ограничений доступа в глобальный интернет (когда внедряют файервол).

Фото: Сергей Бобылёв / ТАСС / Scanpix

Важно понять, что, даже если полностью отключат интернет, апокалипсиса не случится. Большие инфраструктурные объекты будут работать даже при шатдауне. Самолеты, атомные электростанции, центральные больницы должны иметь свои резервные системы связи. Тем не менее к шатдауну надо относиться серьезно: это вопрос не только неработающих социальных сетей — это ситуация, когда перестают работать электростанции (использующие разного рода «умные» датчики), пропускные карты, банкоматы, финансовые приложения и другие элементы инфраструктуры повседневной жизни.

Шатдауны редко бывают продолжительными. В основном они длятся несколько дней — такой опыт был, например, в Казахстане во время январских протестов 2022 года.

Это не такой большой срок, но лучше подстраховаться. Спросите себя, какие сферы вашей жизни завязаны на интернет, оцените риски и продумайте, что можно сделать. Например, если вы живете далеко от своих родителей и общаетесь только через мессенджеры, возможно, стоит заранее подыскать резервные способы связи.

Как подготовиться к веерным блокировкам или отключению интернета?

1. Скачайте браузеры, которые обходят блокировку, и морально подготовьтесь, что доступа к оперативной информации может не быть несколько дней. Например, браузер Ceno — он работает даже в случае полного отключения интернета (проверено в Иране).

Ceno — децентрализованный мобильный браузер, который может открыть веб-страницу либо напрямую, либо через телефон другого пользователя, либо из собственного кеша. Он не нуждается в VPN для того, чтобы открывать заблокированные сайты. То есть, если один пользователь получил доступ к веб-сервису (например, к сайту «Холода»), он распространится внутри зоны блокировки от пользователя к пользователю.



Работает только на Android, iOS-версия должна выйти весной 2024 года.



Tor — браузер, перенаправляющий ваш трафик через сеть прокси-серверов. Скачивайте его только с официального сайта. Если власти начнут блокировать прокси-серверы Tor, волонтеры в ускоренном режиме начнут разворачивать новые. Актуальные версии можно скачать в телеграм-боте @GetBridgesBot (нужно будет отправить боту команду /bridges).

2. Скачайте приложение с офлайн-картами. Загрузите там карту вашего города. И просто оставьте его на смартфоне, пусть будет.

Например, Maps.me, Organic maps, OpenStreetMap или карты Яндекс.

3. Установите мессенджер, который поможет вам оставаться на связи в локальной сети. Если упрощать, то интернет — это множество связанных друг с другом сетей, доступ к которым пользователи получают через провайдера. Во время шатдауна, как правило, отключается доступ в глобальный интернет. Но провайдер остается, и все его провода в ваши компьютеры и роутеры все так же соединяют вас, ваших соседей — весь район. Все вы останетесь абонентами этого провайдера, то есть частью большой сети.

Связь в этой локальной сети будет сохраняться, даже если нет выхода в «большой» интернет. В специальном приложении, которое работает и без доступа во внешний интернет, вы сможете общаться с соседями так, как будто все работает.

Delta Chat — один из таких мессенджеров, он работает на основе электронной почты. Он не требует привязки к номеру телефона и будет функционировать даже в случае отключения интернета в регионе. Обычно техническая связность между провайдерами сохраняется, и мессенджеру этого достаточно. Delta Chat может работать даже по локальной домовой сети внутри одного дома. В этом мессенджере есть боты и встроенные приложения для командной работы. Все переписки в Delta Chat зашифрованы сквозным шифрованием по стандарту rPGP, приложение регулярно проходит аудиты безопасности.

4. Заведите «аварийную флешку»: скачайте туда фильмы, сериалы или книги на несколько дней. Кроме того, флешка пригодится и в самолёте, где тоже нет интернета.

5. Зарядите пауэрбанк. А лучше несколько.



6. Запишите важные номера на бумагу или сохраните их в контакты в телефоне. Например, по казахстанскому опыту можно судить, что могут отключить только мобильный интернет, а звонки и СМС могут быть доступны.



7. Снимите наличные деньги из расчета на несколько дней. Из-за шатдауна, скорее всего, не будут работать банкоматы, и у банков тоже будут сложности.



8. Скачайте несколько VPN-сервисов. При полном отключении интернета они не помогут, но позволят пользоваться интернетом, если шатдаун будет частичным, а количеством можно подстраховаться от блокировок. Следить за новыми VPN-сервисами можно по ссылке.

VPN Generator — бесплатный VPN. Сервис предоставляет отдельному человеку уникальный VPN. Пользователь приглашает в свою сеть знакомых, каждый получает свой собственный ключ. Чем больше будет таких уникальных VPN, тем лучше.



Amnezia VPN — бесплатное приложение для использования собственного VPN-сервера. На сайте опубликованы инструкции со скриншотами. Приложение имеет открытый исходный ход и прошло аудит безопасности.

9. Подпишитесь на информационный канал проекта, который следит за доступом к интернету: например, на канал «Роскомсвободы». Шатдаун — не моментальный процесс: нет никакого рубильника, который можно опустить и выключить интернет. Провайдеры блокируют доступ в глобальную сеть постепенно. Поскольку специализированные проекты мониторят ситуацию, они могут сообщить об этом за два-три часа. Потом можно будет от них отписаться, но сейчас это вопрос получения оперативных сведений.

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Потратьте в спокойной обстановке полчаса на подготовку, чтобы затем отложить мысль о возможном шатдауне и не тревожиться о нем все время. А если что-то непонятно, есть вопросы или хочется получить совет, напишитев службу поддержки проекта «На связи».

Na Svyazi— служба поддержки в телеграме. Специалисты по информационной безопасности и работе сетей оперативно отвечают на вопросы. Если у вас не работает VPN, сломался менеджер хранения паролей, вы не знаете, какой браузер лучше выбрать, — пишите им, они помогут.

Перспективы отключения интернета

Полного и тотального отключения интернета ждать не стоит. Экономика России очень сильно цифровизирована — вряд ли власти на такое пойдут. Власти должны быть сильно мотивированы, чтобы пойти на этот шаг, и должны быть готовы к огромным тратам: речь о сотнях миллионов долларов в день.

Более вероятен сценарий частичного отключения интернета. Например, если на какой-то территории будет вооруженное столкновение или массовый протест, связь на время могут отключить именно в этом месте. Такая практика в России уже была — во время митингов в 2019 году по итогам выборов в Мосгордуму. Тогда власти заставляли провайдеров сотовой связи выключать вышки, раздающие мобильный интернет вокруг Пушкинской площади.

У России нет опыта полного отключения интернета. Может случиться такое, что кого-то «занесет на повороте» и он решит заблокировать все веерно. Но в таком случае речь пойдет скорее о замедлении интернета, как это было, например, при попытке замедлять работу твиттера в России, а не об отключении всего интернета «по рубильнику».