Американец взял в заложники свою девушку и трех детей

В мае 2015 года 26-летний Итан Никерсон после ссоры со своей девушкой удерживал ее и их детей в заложниках и угрожал ножом. Девушка спаслась благодаря доставке пиццы. Вот как ей это удалось.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

5 мая 2015 был обычным днем для работников пиццерии Pizza Hut. В 15:40 к ним поступил, казалось бы, ничем не примечательный заказ от постоянного покупателя: большая пепперони с чесночным соусом для Шерил Тредуэй.

Но внимание сотрудников привлек комментарий к заказу, где вместо привычных пожеланий клиентов была просьба о помощи. Работники пиццерии подумали, что это шутка, но все-таки решили обратиться в полицию — и спасли женщину с тремя детьми.

Несчастливая семья

25-летняя американка Шерил Тредуэй жила со своим партнером, 26-летним Итаном Никсоном в небольшом доме в городке Эйвон-Парк, штат Флорида.

Шерил и Итан воспитывали троих сыновей. Никерсон заботился о детях и проводил время с семьей, но вскоре у него начались проблемы из-за употребления наркотиков.

Никерсон пытался бороться с зависимостью, но безуспешно. Вскоре у него стали появляться вспышки неконтролируемой агрессии.

В мае 2015 года Шерил собирала детей на учебу. По словам шерифа, Итан в тот день, вероятно, был под воздействием метамфетамина. Тредуэй боялась, что ее дети могут пострадать, и решила поговорить с ним.

В результате, после того как Шерил отвезла детей на занятия, они с Итаном поссорились. Шерил вспоминала, что Итан был в ярости: он забрал телефон Шерил, схватил кухонный нож и стал угрожать ей.

Учебный день подходил к концу, и детей пора было забирать с занятий, но Итан не отпускал Шерил: он понимал, что она может рассказать кому-то о случившемся, и, чтобы этого не произошло, поехал вместе с ней.

По дороге Шерил хотела обратиться за помощью к водителям проезжающих мимо машин, но побоялась. Забрав детей, они вернулись домой.

Необычный заказ

Дети не обращали внимание на напряженную атмосферу в доме, но Шерил знала, что Итан в любой момент может взять в руки нож, и думала о том, как сбежать.

Любимой едой детей Шерил была пицца. Она подумала, что это может быть единственным шансом связаться с кем-то за пределами дома. Шерил попросила у Итана телефон, чтобы сделать заказ через приложение, — он согласился, но все равно внимательно следил за тем, чтобы она не связывалась ни с кем посторонним.

Шерил сделала заказ. В комментарии она попросила вызвать к ней полицию и сказала, что в доме находятся заложники. «Пожалуйста, помогите! Вызовите 911, спасите заложников!» — написала она.

TOP CLICKED: Pizza ordering app saves woman in hostage situation. Story: http://t.co/NBDFdQJfJ7 pic.twitter.com/V1YWepftN9 — WFLA NEWS (@WFLA) May 6, 2015

Шерил беспокоилась, что сотрудники пиццерии не обратят внимание на ее просьбу, однако Кэнди Хэмилтон, менеджер ресторана, которая работала в тот день, сразу передала сообщение в полицию.

«Я работаю в компании 28 лет и никогда не видела ничего подобного, — сказала она ABC News. — Мы сразу же позвонили по 911».

«Я была напугана и боялась за этого человека», — вспоминала шеф-повар Алония Хок, которая первой увидела сообщение от Шерил.

Спасение Шерил

Вскоре к дому Шерил приехало несколько полицейских машин. Шерил понимала, что если Итан заметит их, то сможет причинить вред ей и детям. Она не стала дожидаться, пока полицейские войдут в дом, и выбежала к ним на улицу с младшим ребенком на руках. Двое других сыновей остались в доме вместе с Итаном.

Офицером полиции, который первым увидел Шерил, был лейтенант Кертис Ладден. Шерил рассказала, что Итан в доме продолжает удерживать ее детей в заложниках. Полицейские пытались уговорить Итана опустить оружие и выйти из дома.

«Он сказал: “Я не выйду, потому что знаю, что попаду в тюрьму”», — вспоминал Ладден.

Они проговорили около 20 минут, и в конце концов Ладдену удалось убедить Никерсона сдаться. Его арестовали и обвинили в нападении с применением оружия, незаконном удержании заложников и в воспрепятствовании работе правоохранительных органов и нанесении побоев.«Шерил Тредуэй — герой, — так прокомментировала эту историю менеджер пиццерии Кэнди Хэмилтон. — Я потрясена тем, насколько она нестандартно мыслит».