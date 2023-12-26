МТС исключил Настю Ивлееву из списка своих амбассадоров и убрал рекламу с ее участием — СМИ

Настю Ивлееву исключили из списка амбассадоров МТС. На это обратил внимание телеграм-канал «Осторожно, новости». Источник РБК рассказал, что оператор убрал рекламные ролики с участием блогерки.

Ивлеева была одной из двух амбассадоров МТС, с которым мог бы встретиться победитель розыгрыша в честь 30-летия компании, отмечает «Осторожно, новости». Вторым амбассадором был и остается Дмитрий Нагиев. Исключение Ивлеевой из этой кампании подтвердил источник РБК. Он добавил, что сейчас МТС рассматривает вариант исключения блогерки из всех своих рекламных продуктов.

Источник издания на медиарынке сообщил, что реклама МТС с участием Ивлеевой уже снята с эфира. Эту информацию подтвердили источники The Insider. Издание также утверждает, что российские телеканалы получили стоп-листы с именами звезд шоу-бизнеса, побывавших на «голой» вечеринке Ивлеевой.

Телеграм-канал Baza пишет, что сотрудничество с Настей Ивлеевой прекратил банк «Тинькофф». В то же время представитель кредитной организации в разговоре с РБК назвал эти сообщения «спекуляцией» и заявил, что Ивлеева никогда не была амбассадором банка.

20 декабря в московском клубе «Мутабор» прошла вечеринка с дресс-кодом almost naked («почти голые»), которую организовала блогерка. На мероприятие пришли, среди прочих, Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Дима Билан, Лолита и другие звезды шоу-бизнеса. Один из гостей вечеринки, рэпер Vacio, появился на ней в кроссовках и одном белом носке, надетом на член. Позднее Vacio арестовали на 15 суток.

Фотографии и видео с вечеринки возмутили депутатов, общественников, представителей РПЦ, провоенных блогеров и военнослужащих на фронте. На участников и организаторов мероприятия написали доносы в прокуратуру, в том числе по статье о «ЛГБТ-пропаганде». Настя Ивлеева, Филипп Киркоров, Ксения Собчак и другие участники мероприятия записали видео с оправданиями.

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