Силовики опечатали клуб «Мутабор», в котором прошла «голая» вечеринка Ивлеевой

В Москве опечатали клуб «Мутабор», в котором в ночь на 21 декабря состоялась «голая» вечеринка Насти Ивлеевой. Об этом сообщают телеграм-каналы «112» и Shot, а также телеканал «РЕН-ТВ».

По информации изданий, силовики провели в заведении проверку и выявили там нарушения санитарных норм и факт продажи алкоголя без лицензии.

В телеграм-канале самого клуба появился пост о переносе новогоднего мероприятия на 17 февраля — с сохранением программы, основного состава артистов и специальным оформлением сцен.

«Команда клуба обращается к аудитории с просьбой сохранить билеты и воспользоваться ими для входа на вечеринку 17 февраля и получения бонусного коктейля в баре», — говорится в сообщении. Там добавили, что это делается из-за «форс-мажора», произошедшем «по независящим от клуба обстоятельствам».

Мероприятие с дресс-кодом Almost Naked («Почти голые») состоялось в московском клубе «Мутабор» в ночь с 20 на 21 декабря. На него пришли, среди прочих, Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита, Ксения Собчак, Anna Asti, Джиган и другие звезды. Киркоров был в блестящем комбинезоне в сетку, а Лолита Милявская — в полупрозрачном белом обтягивающем комбинезоне, накидке и черном белье. Рэпер Vaсio (Николай Васильев) пришел в кроссовках и одном белом носке, прикрывающем его член.

Фотографии и видео с вечеринки возмутили депутатов, общественников, представителей РПЦ, провоенных блогеров и военнослужащих на фронте. На участников и организаторов мероприятия написали доносы в прокуратуру, в том числе по статье о «ЛГБТ-пропаганде». 22 декабря рэпера Vacio арестовали на 15 суток по статьям о мелком хулиганстве.

26 декабря несколько звезд шоу-бизнеса, присутствующих на вечеринке, опубликовали обращения по поводу своего участия в вечеринке. Некоторые извинялись и говорили, что заехали на мероприятие «на пять минут», другие рассказывали, что уже столкнулись с последствиями этого визита.

В тот же день СМИ сообщили, что МТС исключил организаторку вечеринки Настю Ивлееву из списка своих амбассадоров и убрал рекламу с ее участием. 27 декабря стало известно, что налоговая начала проверку в ее отношении проверку. ТАСС сообщил, что Лефортовский суд Москвы нашел в мероприятии «пропаганду ЛГБТ». Сама Ивлеева опубликовала уже второе за последние несколько дней видео с извинениями.

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