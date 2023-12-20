В Минобороны отказались ограничить срок службы по мобилизации одним годом, посчитав это предложение «нецелесообразным». Об этом говорится в ответе военного ведомства на соответствующий запрос депутата петербургского заксобрания Бориса Вишневского.

«Срок военной службы граждан Российской Федерации, призванных в рамках частичной мобилизации, истекает по завершению периода частичной мобилизации на основании соответствующего Указа Президента Российской Федерации», — написано в документе.

Вишневский рассказал, что ранее написал письмо на имя министра обороны Сергея Шойгу с предложением ограничить срок службы по мобилизации одним годом. В октябре депутата об этом попросили жены мобилизованных из Северо-Западного федерального округа. Ответ пришел за подписью врио начальника 2 управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ С. Дроздова.

До этого, как пишет Вишневский, депутаты от партии «Яблоко» в региональных парламентах Петербурга, Москвы, Пскова и Карелии многократно обращались к президенту России, призывая издать указ об окончании частичной мобилизации. Но каждый раз им отказывали.

В рамках частичной мобилизации, объявленной осенью прошлого года, по словам Путина, призвали 318 тысяч человек. Во время недавней пресс-конференции президент России также заявил, что необходимости в еще одной мобилизации нет.

«У нас прошла частичная мобилизация, мы призвали 300 тысяч человек. Отлично воюют ребята. 14 Героев России из числа мобилизованных. 244 тысячи находятся в зоне боевых действий. 41 тысяча уволены в связи с достижением предельного возраста службы и по здоровью. После этого мы начали масштабную кампанию по привлечению людей на контрактную службу. Планировали набрать к концу года 400 тысяч человек, но уже набрали 486 тысяч. Поток мужчин, готовых защищать Родину с оружием в руках, не иссякает. Ну зачем нам мобилизация?» — сказал Путин.

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