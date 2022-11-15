Вечером 12 ноября в сети появилось видео с мужчиной, голова которого скотчем была примотана к кирпичной стене. Человек на видео говорит, что он сбежал с фронта и добровольно сдался в украинский плен, дальше его голову бьют кувалдой. «Холод» поговорил с родственниками 55-летнего Евгения Нужина и рассказывает историю его жизни и смерти.

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Кто такой Евгений Нужин

Впервые имя Евгения Нужина появилось в СМИ в сентябре, когда вышло его интервью с украинским военным корреспондентом Богданом Пападиным. В ролике Нужин рассказывает, что он — бывший заключенный, которого завербовали ЧВК Вагнера для участия в войне в Украине.

По словам родственников Нужина, он родился в Казахстане, ребенком переехал с родителями в Самару, а затем — в Нижний Новгород. В 1986–1988 годах Нужин служил в армии в городе Тикси, где был связистом. После армии, по словам родственников, сразу же поступил на службу во внутренние войска. У него двое сыновей: 31-летний Илья и 28-летний Никита.

Никита Нужин рассказал «Холоду», что в середине 1990-х его отцу перестали платить зарплату — тогда тот уволился. Семья продала квартиру и переехала жить в город Перевоз Нижегородской области. В частном доме семья прожила около трех лет. А потом Евгения Нужина посадили.

«В 1999 году был бандитизм в России. Получилась заварушка, где мне пришлось стрелять. Одного убил, а другого ранил», — говорил в интервью Евгений Нужин. Его приговорили к 24 годам лишения свободы, а со временем добавили еще четыре — за попытку побега из колонии. Отбывал наказание Нужин в разных местах, в последнее время — в колонии для бывших сотрудников МВД в городе Скопин Рязанской области: его могли туда определить как бывшего сотрудника внутренних войск.

Несмотря на длительный срок заключения, Евгений Нужин поддерживал близкие связи с родственниками. Его сын Никита рассказывает, что примерно с 2005 по 2006 год отец звонил родственникам практически каждый день. Потом стал делать это реже, но все равно их не забывал. «Звонил и мне, и брату, и моей жене, и жене брата, и внукам мог звонить», — говорит Никита Нужин. В интервью украинской журналистке Рамине Эсхакзай Евгений Нужин рассказывал, что в колонии он контрабандой добывал телефон и планшет и мог связываться с родственниками, в том числе и по видеосвязи.

Никита Нужин рассказывает, что родственники навещали его отца на краткосрочных свиданиях, когда они могли в течение нескольких часов говорить через прозрачную стенку по телефону, и на длительных свиданиях, когда можно жить в специальных комнатах по три дня. Несмотря на то что Евгений сел в колонию, когда Никите было всего пять лет, в разговоре с «Холодом» он говорит, что хорошо знал отца: тот постоянно звонил и ему, и его жене, и ребенку. Последний раз Никита ездил к отцу в 2015 году.

В 2012 году Евгений Нужин женился — об этом он рассказал сам на своей странице в соцсетях. Никита Нужин рассказал, что отец познакомился со второй женой в интернете: они общались онлайн, а потом влюбились и решили расписаться. Вторая супруга Нужина, по словам Никиты, постоянно навещала Евгения в колонии, дважды в год ездила к нему на долгосрочные свидания, созванивалась и переписывалась с ним. В 2014 году Евгений и его вторая супруга обвенчались.

Выйти из колонии Евгений Нужин должен был в 2027 году.

Как Нужин оказался на войне в Украине

Информация о том, что заключенных из российских колоний вербуют для участия на войне в Украине, появилась еще летом. Сперва об этом начали говорить правозащитники, позже соратники Алексея Навального опубликовали видео с участием основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

Евгений Нужин рассказывал, что в колонию, где он отбывал наказание, Евгений Пригожин прилетел на вертолете. Всех заключенных выстроили на плацу, и Пригожин лично призывал их принять участие в боевых действиях. Как рассказал «Холоду» Никита Нужин, сначала отец ничего не рассказывал родным о вербовке на войну: «Говорил, что у него есть секретик. Через полгода мы все увидимся».

В августе, после подписания контракта, Евгений рассказал родственникам о своем решении поехать в зону боевых действий. Семья его отговаривала. По словам Никиты, они с братом говорили отцу, чтобы тот спокойно отсидел оставшийся срок. «Просто так он не решил бы туда идти, потому что он все время нам говорил, что это не наша война. Повторял, что это Путин ее развязал и нам там нечего делать», — говорит Никита Нужин.

В Украине у Нужиных есть родственники: дядя и двоюродная сестра Евгения. Об этом он говорил в интервью, это же подтвердил «Холоду» Никита Нужин.

Как рассказывал Евгений Нужин в интервью, в конце августа 92 заключенных, включая его, отправились в Украину. Неделю их обучали в Луганской области, а 2 сентября отправили «забирать трупы» в частном секторе. Всего через два дня Нужин сдался в плен: по его словам, он изначально хотел участвовать в войне на стороне Украины в «русском легионе» (вероятно, имеется в виду легион «Свободная Россия»).

Что было после того, как Нужин сдался в плен

Никита Нужин говорит, что связи с отцом после его отправки в Украину не было. «Последний раз он звонил в конце августа, часов за пять-шесть до того, как их отправили в Украину и сказал, что он сдает телефон, — вспоминает он. — После того разговора мы с ним больше не общались. Потом я его видел уже только в интервью на ютубе».

Где находился и что делал Нужин с сентября по ноябрь — неизвестно.

Ночью с 12 на 13 ноября в телеграм-канале, который связывают с ЧВК Вагнера, было опубликовано видео, предположительно, жестокого убийства Евгения Нужина. «11 ноября, находясь на улице в Киеве, получил удар по голове, в результате чего потерял сознание. Очнулся в этом подвале, где мне сообщили, что меня будут судить», — говорит на видео человек, похожий на Нужина. После этого находящийся за кадром человек бьет по голове кувалдой.

Верифицировать видео трудно: где и кем оно снято и кто в кадре, помимо похожего на Евгения Нужина человека, — тоже неизвестно. Об этом в подкасте Русской службы Би-би-си «Что это было?» говорит журналист Илья Барабанов, работавший раньше на войне в Донбассе. Барабанов упоминает, что подобное видео с жестоким убийством раньше появлялось из Сирии — когда в войне принимали участие бойцы ЧВК Вагнера.

Бывший сотрудник ЧВК Вагнера Марат Габидулин в эфире телеканала «Дождь» сказал, что у него есть сомнения относительно правдоподобности этого видео, потому что там нет «момента касания кувалдой головы».

Бывший депутат Госдумы и основатель проекта «Утро февраля» Илья Пономарев написал, что, по информации от его источников, Евгений Нужин якобы был засланным агентом для внедрения в российский легион, который воюет на стороне Украины. По словам Пономарева, Нужин не прошел проверку на полиграфе, поэтому его обменяли на украинских солдат. «Холод» не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

С сентября, когда Нужин оказался в плену, Россия и Украина несколько раз обменивались пленными: известно об обмене в конце сентября и о двух обменах в начале ноября.

Правозащитник Владимир Осечкин утверждает, что, по информации его источников, Евгения Нужина обменяли на украинских военнопленных. При этом он добавляет, что по моральным соображениям Нужина отдавать в Россию не стоило: вряд ли тот мог добровольно согласиться на это. После интервью, в которых он делал заявления против Путина, высказывался против войны в Украине и утверждал, что он бы хотел перейти на украинскую сторону, по словам Осечкина, будущее Нужина в руках россиян было предопределено.

Как отреагировали на убийство Евгения Нужина в России

На следующий день после того, как видео с казнью Нужина появилось в соцсетях, основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин прокомментировал его: «В данном шоу видно, что он не нашел счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми. Мне кажется, этот фильм называется “Собаке — собачья смерть”. Прекрасная режиссерская работа, смотрится на одном дыхании».

15 ноября Пригожин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить версию о причастности США к убийству Евгения Нужина. В этот же день Татьяна Москалькова, уполномоченная по правам человека в России, заявила, что следственные органы занялись проверкой видео с предполагаемым убийством.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался давать комментарий по поводу видео с жестоким убийством Евгения Нужина. «Мы не знаем, что это, насколько это соответствует действительности, — сказал Песков. — Это не наше дело».