Президент России Владимир Путин провел встречу с матерями мобилизованных. Ранее представительницы «Совета жен и матерей», борющихся за права мобилизованных отправленных на войну в Украину, пожаловались, что их на встречу с главой государства не позвали.

Телеграм-канал «Можем объяснить» смог идентифицировать участниц встречи. Ими оказались чиновницы, члены партии «Единая Россия» и активистки провластного «Объединенного народного фронта». В частности, на встрече с президентом оказались московская чиновница и депутат-единоросс Ольга Бельцева, руководитель Подмосковного исполкома ОНФ Юлия Белехова и член Общественной палаты Орехово-Зуева Марина Мигунова.

Мероприятие началось с короткой вступительной речи президента. В ней Путин заявил, что разделяет с матерями их боль и пообещал сделать все, чтобы они «не чувствовали себя забытыми». Он также назвал героическими действия мобилизованных на фронте.

Сразу после вступительной речи президента трансляция встречи прервалась. Об этом еще до начала мероприятия предупреждал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он пояснил, что опубликовано будет начало встречи, «а потом все будет зависеть от разговора, захотят ли матери этого или не захотят».

Источники: «Можем объяснить», «Агентство.Новости»

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