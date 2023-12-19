ФСБ вызывает на допросы мобилизованных, чьи жены активно выступают за их возвращение с фронта — «Путь домой»

К мужьям активных сторонниц демобилизации начали систематически приходить сотрудники ФСБ. Об этом говорится в телеграм-канале «Путь домой», создатели и участники которого требуют возвращения мобилизованных с фронта.

«Мобилизованных вызывают на допрос, забирают телефоны (без возврата), активно изучают информацию про жену. Следом поступают угрозы по типу “запиши видео, что тут вас все устраивает или же мы тебя отправим в штурм без обратного билета”. Либо же требуют передать жене, чтобы она заткнулась», — говорится в сообщении.

«…если с нашими мужчинами что-то случится или же на них “случайным образом” упадет снаряд. Или же случайно выйдет так, что они окажутся в штурме. Все будут знать, кто это сделал. […] Ваша иллюзия стабильности рухнет в один момент! Не заигрывайте с нами, а выходите на прямой диалог», — написали родственницы мобилизованных (авторская орфография сохранена).

Ранее в телеграм-канале «Путь домой» публиковались многочисленные обращения с требованием вернуть мобилизованных с фронта и ограничить срок службы по мобилизации одним годом.

В ноябре родственники мобилизованных пытались провести митинги в разных городах, но столкнулись с отказами. После этого к некоторым участницам чата «Путь домой» приходила полиция. 3 декабря силовики в Ульяновске вызвали в отделения как минимум четырех женщин из-за наклеек на автомобилях «Vерните мужа! Я Zа#балась».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.