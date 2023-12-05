«Пидары запретили геев». Художник Philippenzo выставил на аукцион новую работу, посвященную запрету «ЛГБТ-движения» в России

Уличный художник Philippenzo выставил на аукцион свою новую работу, посвященную запрету несуществующего «международного движения ЛГБТ» в России. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Сперва я хотел назвать эту работу “Пидарский флаг”, в контексте того, как российская власть объявила ЛГБТ экстремистами. По-русски выражаясь, пидары запретили геев. Но потом подумал, что, вероятно, публика к подобному неймингу еще не готова, и я могу быть понят превратно, поэтому у этой замечательной картины появилось новое имя», — написал Philippenzo, добавив, что новая работа называется «Русская радуга».

Philippenzo (Филипп Козлов) — известный российский стрит-арт художник. После начала начала полномасштабного российского вторжения в Украину он нарисовал несколько антивоенных граффити, в том числе «Цинк наш» и «Изроссилование».

Последнее стало поводом для возбуждения против Philippenzo уголовного дела о вандализме по мотиву политической ненависти (часть 2 статьи 214 УК).

В июле Philippenzo прилетел в Россию из Грузии и был задержан прямо в аэропорту. После этого его два раза подряд арестовали на 15 суток по статье о неповиновении полиции (статья 19.3 КоАП), а дома у него прошли обыски.

Позже ему удалось покинуть Россию, а в ноябре стало известно, что МВД России объявило Philippenzo в розыск.

В середине ноября стало известно, что Минюст подал в суд иск с требованием признать несуществующее «международное движение ЛГБТ» экстремистским. После подачи иска правозащитники попросили Верховный суд его отклонить, а юристы, с которыми поговорил «Холод», назвали действия Минюста «кампанией по вытеснению ЛГБТ-персон из общества».

30 ноября Верховный суд России удовлетворил этот иск, потратив на его рассмотрение четыре часа. Заседание прошло в закрытом режиме, а журналистов допустили только на оглашение решения. В нем говорилось, что «международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским, а его деятельность запрещена. Решение вступило в силу немедленно.

Уже на следующий день силовики провели рейды в нескольких гей-заведениях Москвы, а старейший гей-клуб Петербурга — «Центральная станция» объявил о своем закрытии.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.