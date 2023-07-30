В Москве задержали и арестовали на 15 суток уличного художника Филиппа Козлова, известного под псевдонимом Philippenzo. Об этом сообщил его друг Артем Лоскутов.

Лоскутов рассказал Русской службе Би-би-си, что 29 июля Козлов прилетел в Москву из Грузии. Его задержали в аэропорту и составили на него протокол о неповиновении сотруднику полиции (статья 19.3 КоАП).

Фото: philippenzo

Последняя работа Филиппа Козлова называется «Изроссилование» — он сделал ее ко Дню России 12 июня. Художник разместил надпись под Электрозаводским мостом на набережной Яузы в Москве. После этого к нему приходила полиция, в результате чего он решил уехать в Грузию.

Козлов — художник из Волгограда. Местные суды три раза штрафовали его по статье о «дискредитации» армии. Дважды — из-за работы «Цинк наш» с изображением гробов, которую он создал ко Дню Победы и опубликовал фото в инстаграме.

Фото: philippenzo

Еще один раз Козлова оштрафовали за публикацию иллюстрации Юрия Журавеля с военным, который подает ребенку окровавленную игрушку, и репост новости о задержании юристки Екатерины Морозовой из-за антивоенного пикета в Москве. К новости была прикреплена фотография, на которой Морозова стоит с плакатом «Российские военные прямо сейчас убивают и насилуют украинских женщин. Прекратите эту войну».

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