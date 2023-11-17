Минюст требует признать экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ»

Министерство юстиции требует признать «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. Соответствующий иск направлен в Верховный суд, сообщается на сайте ведомства.

«В деятельности ЛГБТ-движения, функционирующего на территории Российской Федерации, в соответствии со статьей 1 Федерального закона “О противодействии экстремистской деятельности” выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни», — говорится в сообщении. Суд состоится 30 ноября в 10 часов по московскому времени.

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