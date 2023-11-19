«Это кампания по вытеснению ЛГБТ-людей из общества». Признание «международного движения ЛГБТ» экстремистским усилит дискриминацию — юрист

Признание несуществующего «международного движения ЛГБТ» экстремистским усилит дискриминацию ЛГБТ-персон в обществе, ЛГБТ-символика может оказаться под запретом, а активисты сообщества — под арестом. Так считает специализирующийся на защите прав трансгендерных людей юрист Максим Оленичев, с которым поговорил «Холод».

На этой неделе стало известно, что Минюст просит Верховный суд признать экстремистским некое «международное общественное движение ЛГБТ» и запретить его деятельность в России. Иск рассмотрят 30 ноября.

«По закону Минюст может требовать признать экстремистской только конкретную организацию. Он не может требовать признания экстремистским движение, будь то — феминистское движение, за равноправие и так далее. Для того, чтобы подтвердить, что организация существует, по закону общественных объединений должно присутствовать три признака — должно быть проведено учредительное собрание, где должны утвердить устав и избрать руководящий орган управления. Ничего этого Минюст в суд не принесет, что является нарушением закона. В реальности этой организации не существует. Однако последние несколько лет суды не обращают на это внимание и признают организацию существующей, если Минюст обращается к ним с такими исками», — говорит Оленичев.

По его словам, в суде Минюст также должен будет доказать, что это «организация» сеяла в обществе социальную или религиозную вражду. Для этого могут использовать разные доказательства, например, скриншоты из интернета, а также, как это часто бывает, оперативные справки сотрудников полиции. Все это суд должен рассмотреть и принять решение. Если иск удовлетворят и никто не подаст апелляционную жалобу, то решение вступит в силу через месяц. С этого момента будет запрещено организовывать или участвовать в деятельности экстремистской организации, финансировать ее, а также демонстрировать символику.

«С символикой не все так просто. Символика общественного объединения должна содержаться в уставе. Поскольку Минюст признает экстремистской мифическую организацию и не принесет ее устав в суд, то описания этой символики там не будет. Поэтому суд в рамках процесса с помощью других доказательств может установить, что та или иная символика принадлежит той организации, которую он признает экстремистской. Если суд в своем решении опишет символику и решение вступит в законную силу, то с этого момента демонстрация этой символики будет запрещена. Какая конкретно это будет символика — мы не знаем», — пояснил Оленичев.

При этом он подчеркивает, что даже если суд в своем решении не опишет символику движения, то силовики могут пойти по расширенному пути, как это было со штабами Навального, признанными «экстремистскими» в 2021 году.

«В решении суда не говорилось, что буква “Н” принадлежит штабам Навального, но после вступления решения в силу людей стали привлекать к ответственности за демонстрацию этого знака как символики штабов политика. То есть пошли по расширенному пути. Вот и в этом случае могут применить такое же расширенное толкование, — пояснил он. — Если бы мы жили в правовом и демократическом государстве, то это решение не повлияло бы ни на кого, потому что признавали бы экстремистской мифическую организацию, соответственно никаких участников, учредителей, никого там нет. Но поскольку власти могут пойти по расширительному пути, то они могут посчитать, что ЛГБТ-инициативы и активисты участвуют в деятельности запрещенной организации и начать применять в их отношении меры ответственности, которые связаны с демонстрацией символики, участием, организацией и финансированием. Я думаю, что скорее всего они пойдут по второму пути».

Оленичев назвал иск Минюста очередным шагом в «кампании по вытеснению ЛГБТ-людей из общества и повестки». В то же время он считает, что положительное решение Верховного суда в первую очередь повлияет на ЛГБТ-активистов и организации.

«Быть ЛГБТ-человеком не запрещено, в стране до сих пор живет несколько миллионов таких людей. ЛГБТ-инициативы скорее всего изменят свой формат деятельности, будут более осторожны. А ЛГБТ-люди будут все больше закрываться, потому что будет сложнее контактировать с другими ЛГБТ-людьми. На кухне обсуждать не запретят, но сложнее будет получить информацию из пабликов. ЛГБТ-люди будут находиться в подавленном состоянии, будут бояться обращаться за помощью к психологам, юристам или социальным работникам», — рассуждает Оленичев.

Он уверен, что в таком случае в российском обществе будут укрепляться стереотипы в отношении ЛГБТ-персон и расти дискриминация. А уголовные дела в отношении активистов движения могут возбуждать избирательно для того, чтобы «убрать эту повестку из публичного поля».

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