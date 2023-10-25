Уличного художника Philippenzo объявили в розыск

Российские силовики объявили в розыск стрит-арт художника Филиппа Козлова, известного под псевдонимом Philippenzo. Соответствующую карточку в базе розыска МВД обнаружила «Медиазона».

Ранее против Козлова возбудили уголовное дело о вандализме по мотиву политической ненависти (часть 2 статьи 214 УК). Сам художник находится за пределами России, 13 октября он уехал в Литву.

Поводом для возбуждения уголовного дела стала антивоенная работа Козлова «Изроссилование». Ранее из-за его граффити художника несколько раз привлекали к административной ответственности по статье о «дискредитации» армии, оштрафовав на общую сумму в 125 тысяч рублей.

В июле Козлов прилетел в Россию из Грузии и был задержан прямо в аэропорту. После этого два раза подряд арестовали на 15 суток по статье о неповиновении полиции (статья 19.3 КоАП), а дома у него прошли обыски.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.