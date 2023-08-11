Автора граффити «Изроссилование» уличного художника Philippenzo арестовали второй раз подряд

Уличного художника Филиппа Козлова, известного под псевдонимом Philippenzo, арестовали второй раз подряд. Суд назначил ему 15 суток по статье о неповиновении полицейскому. Об этом сообщает Sota со ссылкой на активистов, приехавших поддержать художника.

Philippenzo рассказал им, что его доставили в суд и назначили новый арест за два дня до истечения срока предыдущего. По его словам, суд рассмотрел его дело в отсутствие адвоката.

30 июля Philippenzo задержали в аэропорту, когда он вернулся в Россию. В тот же день его арестовали на 15 суток по статье о неповиновении полиции.

Последняя работа Philippenzo — большая надпись «Изроссилование» и российский герб — появилась под Электрозаводским мостом на набережной Яузы в Москве в День России 12 июня. Художник опубликовал фото граффити в своем телеграм-канале, сопроводив ее комментарием: «То, что сегодня творит эта страна, иным словом назвать не получается».

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