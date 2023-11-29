Правозащитники просят Верховный суд отклонить иск о признании «международного движения ЛГБТ» экстремистским. Как минимум потому что его не существует 

Семь правозащитных организаций обратились в Верховный суд с просьбой отклонить иск о признании «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистским. Такого движения не существует, а закрытый процесс «нарушает принцип гласности судопроизводства», говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте центра защиты прав человека «Мемориал».

Так как судебное заседание, назначенное на 30 ноября, пройдет в закрытом режиме, то участвовать в нем, судя по всему, будет только Минюст, отмечает глава юридического департамента Центра «Мемориал» Наталия Секретарева.

«Поскольку Минюст РФ просит запретить несуществующее общественное объединение, ни одна организация или гражданин не могут вступить в дело в качестве ответчика или заинтересованного лица, представить аргументы в ответ на доводы министерства или реализовать иные процессуальные права», — поясняется в обращении.

Вступить в процесс в качестве заинтересованного лица пытался основатель «ЛГБТ-Сети» Игорь Кочетков. Однако суд ему в этом отказал, сообщало издание 7х7. Тогда правозащитники и активисты 24 ноября создали «Международное общественное движение ЛГБТ», совет которого возглавил сам Кочетков.

«Мы решили, что если создать движение, которое будет дословно называется так же, как это значится в заявлении Минюста, у суда будет меньше оснований для отказа на нашу просьбу об участии в процессе в качестве заинтересованной стороны. Если нам не позволят войти в дело, мы создадим информационный шум и не позволим происходящему остаться незамеченным», — пояснил член совета журналист Ренат Давлетгильдеев.

По российским законам, участие в деятельности «экстремистской организации» (статья 282.2 УК) для организаторов может грозить сроком до десяти лет лишения свободы, а для рядовых активистов — до шести лет. При этом участием может считаться проведение бесед в целях пропаганды деятельности запрещенной организации, вербовка новых участников, а также непосредственное участие в мероприятиях и тому подобное.

«Признание экстремистским несуществующего “движения ЛГБТ”, может привести к криминализации правозащитной, активистской или иной публичной деятельности в интересах соответствующих групп. Это создает риск государственного преследования для правозащитников, активистов, журналистов и, возможно, просто для открыто выражающих свои взгляды ЛГБТ-персон», — подчеркивается в заявлении правозащитников.

Там также отмечается, что если Верховный суд удовлетворит иск Минюста, то фактически это будет означать «стремление к контролю государства над убеждениями и насаждение „традиционных“ семейных ценностей, якобы несовместимых с деятельностью „движения ЛГБТ“, а также будет противоречить положениям Конституции РФ о том, что Россия является светским государством».

Обращение подписали Межрегиональная общественная организация «Центр защиты прав человека “Мемориал”», ЛГБТК+ группа Выход, региональная общественная благотворительная организация помощи беженцам и мигрантам «Гражданское содействие», Санкт-Петербургская общественная правозащитная организация «Гражданский контроль», независимый правозащитный проект «ОВД-Инфо», фонд содействия защите прав и свобод граждан «Общественный вердикт», а также общественное движение «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие».

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