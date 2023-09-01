У автора работы «Изроссилование» проходит обыск 

В квартире уличного художника Филиппа Козлова, более известного под псевдонимом Philippenzo, проходит обыск. Об этом сообщает «Полигон.медиа».

По данным издания, силовики ждали художника у его дома с 8 утра. Полицейские, как сообщается, изъяли некоторые его работы.

По предварительной информации, Philippenzo обвиняют в «вандализме по мотивам политической ненависти» (214 ст. УК РФ). Причина — его последняя работа под названием «Изроссилование».

30 июля Philippenzo задержали в аэропорту, когда он вернулся в Россию. В тот же день его арестовали на 15 суток по статье о неповиновении полиции. 11 августа его арестовали второй раз. Тогда суд назначил ему 15 суток по той же статье. Он вышел из спецприемника 26 августа.

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