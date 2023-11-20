Финляндия закрывает границу с Россией, а врачи потребовали освобождения Скочиленко. Главные новости минувших выходных

Финляндия закрывает границу с Россией

18 ноября закрылись четыре крупнейших погранперехода на границе Финляндии с Россией — Ваалимаа (с российской стороны — Торфяновка), Нуйямаа (Брусничное), Иматра (Светогорск) и Ниирала (Вяртсиля). О скором закрытии КПП 16 ноября объявил премьер-министр страны Петтери Орпо. Свои действия финские власти объясняли увеличившимся потоком нелегальных мигрантов и просителей убежища, прибывающих со стороны России.

Позже финские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что власти Финляндии разрабатывают план по полному закрытию границы с Россией. О готовности принять аналогичные меры заявили представители эстонской пограничной службы.

19 ноября Финляндия закрыла пятый КПП на границе с Россией — Вартиус. Причиной также стало большое количество просителей убежища. Накануне соответствующие заявления там подали 67 человек.

Врачи потребовали немедленно освободить художницу Сашу Скочиленко

Медработники опубликовали открытое письмо Владимиру Путину, в котором потребовали немедленного освобождения петербургской художницы Саши Скочиленко. На прошлой неделе ее приговорили к семи годам колонии за антивоенную акцию, в ходе которой она заменила ценники на наклейки с антивоенными текстами в одном из магазинов города.

В письме отмечается, что у Скочиленко есть ряд тяжелых хронических заболеваний, которые требуют медицинского наблюдения и специального режима питания. Нахождение в колонии, по мнению врачей, может привести к «значимому ухудшению» ее здоровья.

«На фоне сообщений о массовом досрочном освобождении людей, совершивших тяжкие преступления, таких как изнасилования и убийства, реальное лишение свободы для человека, в деянии которого нет состава преступления и потерпевших, представляется особенно несправедливым. Мы требуем от вас, как от гаранта Конституции, немедленного освобождения Саши Скочиленко», — говорится в письме.

На момент публикации этой заметки письмо подписали более 350 врачей.

Вывезенный из оккупированного Мариуполя украинский подросток Богдан Ермохин покинул Россию

Как сообщила украинским СМИ его адвокат Екатерина Бобровская, Ермохин выехал в Беларусь, где встретился со своей сестрой.

Ранее уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец сообщил, что есть «договоренности о возвращении» Богдана Ермохина в Украину. Детский омбудсмен России Мария Львова-Белова написала, что «российской и украинской сторонами выработано и согласовано решение о встрече Богдана с сестрой в третьей стране в день его рождения».

Из Мариуполя Ермохина вместе с еще 30 детьми вывезли российские военные в мае прошлого года. Львова-Белова называла этих украинских детей бездомными, несмотря на то, что Богдан до депортации учился в колледже, директор которого был его официальным опекуном. В России Богдана отдали под опеку в семью Рудницких, в которой, кроме него, воспитываются еще 13 детей. В начале 2023 года он пытался вернуться в Украину, но на границе с Беларусью его задержали российские силовики.

Йеменские хуситы захватили судно, принадлежащее израильскому бизнесмену

О захвате в Красном море «израильского» грузового судна Galaxy Leader заявила йеменская хуситская группировка «Ансар Аллах».

По данным СМИ, на борту корабля находились от 22 до 52 человек. Также сообщалось, что захваченное судно принадлежит израильскому предпринимателю по имени Малик Рами Унгер, при этом на борту корабля не было израильтян.

Сообщения о захвате хуситами Galaxy Leader подтвердили представители израильской армии, которые также подчеркнули, что граждан Израиля на борту не было. В ЦАХАЛ также сообщили, что захваченное судно не является «израильским» и отметили, что его экипаж состоит из граждан разных стран. В то же время израильские военные назвали захват корабля «очень серьезным событием глобального уровня».

В Новосибирске чиновники встретились с женами мобилизованных, требующими возвращения своих мужей домой

Встреча прошла в новосибирском доме культуры Октябрьской Революции. На нее пришли около 30 человек. При этом власти распорядились не пускать на мероприятие представителей СМИ, за исключением сотрудников каналов «Вести» и ОТС. После встречи участвовавшие в ней женщины заявили, что не верят в возвращение своих близких с фронта.

Ранее власти Новосибирска и ряда других городов, запретили родственникам мобилизованных проведение митингов. «Важные истории» писали, что к семьям нескольких мобилизованных, пришла полиция из-за того, что они состоят в чатах по возвращению военнослужащих домой, где обсуждались в том числе возможность проведения акций.

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