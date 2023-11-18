Врачи потребовали от Путина немедленно освободить Сашу Скочиленко, осужденную на 7 лет за антивоенные ценники 

Врачи потребовали от Владимира Путина немедленно освободить Сашу Скочиленко. Открытое письмо президенту подписали более 100 медиков. На этой неделе художницу приговорили к семи годам колонии за антивоенную акцию. Суд признал ее виновной в распространении «фейков» о российской армии.

В письме отмечается, что у Скочиленко есть ряд тяжелых хронических заболеваний, которые требуют медицинского наблюдения и специального режима питания. Нахождение в колонии, по мнению врачей, может привести к «значимому ухудшению» ее здоровья.

«На фоне сообщений о массовом досрочном освобождении людей, совершивших тяжкие преступления, таких как изнасилования и убийства, реальное лишение свободы для человека, в деянии которого нет состава преступления и потерпевших, представляется особенно несправедливым. Мы требуем от вас, как от гаранта Конституции, немедленного освобождения Саши Скочиленко», — говорится в письме.

Скочиленко задержали в Санкт-Петербурге 11 апреля за то, что она заменила ценники в магазине «Перекресток» на антивоенные стикеры. Она находится в СИЗО уже более полутора лет. За это время состояние ее здоровья ухудшилось. Кроме того, на художницу постоянно оказывали давление. В изоляторе ее травили сокамерницы, а во время частых судебных заседаний ей не давали поесть. Кроме того, ей не передавали в СИЗО специальное питание, которое необходимо при непереносимости глютена.

В своем последнем слове Скочиленко назвала уголовное дело против нее «странным и смешным». Также она отметила, что уважает поступок первого следователя, который уволился и пошел работать в «Военторг».

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