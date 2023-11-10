Вывезенный из оккупированного Мариуполя Богдан Ермохин может вернуться в Украину 

Уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец сообщил, что есть «договоренности о возвращении» Богдана Ермохина в Украину. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Официально подтверждаю, что есть договоренности о возвращении Богдана в Украину и его воссоединении с сестрой. Прошу всех успокоиться, а главное не распространять непроверенную информацию. Ведь такая публичность вредит процессам возвращения», — говорится в сообщении.

Лубинец также опубликовал фотографию заявления Ермохина, в котором он отказывается от квартиры в России, положенной ему как сироте. В качестве причины там указан «отъезд в Украину».

Эту информацию подтвердила детский омбудсмен России Мария Львова-Белова. Она написала, что «российской и украинской сторонами выработано и согласовано решение о встрече Богдана с сестрой в третьей стране в день его рождения».

При этом Львова-Белова утверждает, что в конце августа 2023 года Ермохин четко обозначил, что переезжать на Украину до 18 лет не планирует, хотя ему якобы предлагали организовать «безопасный переезд».

«Сейчас мнение Богдана о месте его дальнейшего жительства изменилось, и он планирует вернуться на Украину. К нам обратилась его двоюродная сестра, которая готова принять его в свою семью и помочь в дальнейшем жизнеустройстве», — пишет Львова-Белова.

Она также добавила, что СМИ «раздули шумиху» из-за присланной Ермохину повестки в военкомат, так как у него есть отсрочка от службы в армии до окончания обучения.

Ранее Ермохин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и попросил помочь ему вернуться домой.

Из Мариуполя Богдана Ермохина вместе с еще 30 детьми вывезли в мае 2022 года российские военные. Львова-Белова называла этих украинских детей бездомными, несмотря на то, что Богдан до депортации учился в колледже, директор которого был его официальным опекуном. В России Богдана отдали под опеку в семью Рудницких, в которой, кроме него, воспитываются еще 13 детей.

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