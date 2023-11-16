Эстония может закрыть погранпереходы с Россией, как это уже сделала Финляндия. Об этом, как пишет Postimees, заявил глава эстонской пограничной службы Вейко Коммусаар.

«Эстония знала о решении Финляндии закрыть четыре пункта пропуска. Это, конечно, может означать, что люди, которые до сих пор собирались у этих границ, окажутся на эстонских пограничных переходах», — ответил он на вопрос о согласованности решения Хельсински с Таллинном.

«Въезд в Евросоюз через Эстонию возможен только для тех, кто имеет на это все законные основания. Мы внимательно следим за ситуацией и, если потребуется, готовы предотвратить любую нелегальную миграцию. В зависимости от ситуации на границе это может означать частичное или полное закрытие пунктов пропуска», — добавил Коммусаар.

16 ноября премьер-министр Финляндии заявил, что в ночь на 18 ноября закроются четыре крупнейших КПП на финско-российской границе. Они прекратят свою работу до 18 февраля. Там также нельзя будет подать заявление о предоставлении убежища.

Свое решение финские власти объяснили увеличившимся потоком нелегальных мигрантов и просителей убежища, пересекающих границу со стороны России. В финской таможне отметили, что после закрытия КПП автомобильный грузовой трафик между двумя странами практически прекратится.

Позже один из крупнейших автобусных перевозчиков Европы Ecolines сообщил об отмене рейсов из Хельсинки в Санкт-Петербург и обратно. В компании уточнили, что последние автобусы по этому маршруту отправятся 17 ноября. Там также добавили, что вернуть деньги за билеты купившие их не смогут, так как закрытие границы является форс-мажором.

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