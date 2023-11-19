Финляндия временно закрыла пятый КПП на границе с Россией

Власти Финляндии временно закрыли контрольно-пропускной пункт «Вартиус» на границе с Россией из-за большого количества просителей убежища. Об этом пишет Itlalehti.

КПП решили закрыть накануне вечером. В субботу на этом погранпереходе заявления о предоставлении убежища подали 67 человек.

В финской погранслужбе заявили, что их российские коллеги не придерживаются совместных соглашений. Там утверждают, что российская сторона доставила просителей убежища в нейтральную зону.

Первоначально планировалось, что погранпункт откроется в воскресенье в восемь утра, но пока финская погранслужба официально об открытии не заявляла.

18 ноября власти Финляндии закрыли четыре крупнейших погранперехода на границе с Россией — Ваалимаа (с российской стороны — Торфяновка), Нуйямаа (Брусничное), Иматра (Светогорск) и Ниирала (Вяртсиля). Источники СМИ утверждали, что власти Финляндии готовы полностью закрыть границу с Россией в случае увеличения потока просителей убежища. Пока, по словам собеседников медиа, в этом нет необходимости.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.