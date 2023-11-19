Вывезенный из оккупированного Мариуполя Богдан Ермохин уехал из России

Богдан Ермохин, которого российские военные вывезли из оккупированного Мариуполя и которому прислали повестку в военкомат, уехал из России в Беларусь, где он встретился со своей сестрой. Об этом адвокат Екатерина Бобровская и сам Ермохин сообщили «Верстке».

Ранее уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец сообщил, что есть «договоренности о возвращении» Богдана Ермохина в Украину. Детский омбудсмен России Мария Львова-Белова написала, что «российской и украинской сторонами выработано и согласовано решение о встрече Богдана с сестрой в третьей стране в день его рождения».

Из Мариуполя Ермохина вместе с еще 30 детьми вывезли российские военные в мае прошлого года. Львова-Белова называла этих украинских детей бездомными, несмотря на то, что Богдан до депортации учился в колледже, директор которого был его официальным опекуном. В России Богдана отдали под опеку в семью Рудницких, в которой, кроме него, воспитываются еще 13 детей. В начале 2023 года он пытался вернуться в Украину, но на границе с Беларусью его задержали российские силовики.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.