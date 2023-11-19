В Новосибирске СМИ не пустили на встречу жен мобилизованных с чиновниками

В новосибирском доме культуры Октябрьской Революции прошла встреча жен мобилизованных с местными чиновниками, куда не пустили представителей СМИ. Об этом сообщило издание «Курьер. Среда».

По данным издания, на встречу пришло порядка 30 человек, для участия в мероприятии нужно было заранее зарегистрироваться. По словам журналистов, полковник дал указание дежурившим на месте сотрудникам полиции не пускать СМИ на встречу. Исключением стали только представители каналов «Вести» и ОТС.

После собрания участники собрания сказали, что не верят в возвращение своих близких с фронта.

Ранее власти Новосибирска, как и ряда других городов, запретили проведение митинга жен мобилизованных. «Важные истории» писали, что к нескольким родственницам мобилизованных из Кемеровской области и Красноярского края пришла полиция из-за того, что они состоят в чатах по возвращению военнослужащих домой, где обсуждались в том числе возможность проведения акций.

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