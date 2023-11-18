Финляндия готовится полностью закрыть границу с Россией, если вырастет число просителей убежища

Финляндия готовится полностью закрыть границу с Россией. Об этом сообщают телеканал MTV Uutiten и издание Helsingin Sanomat со ссылкой на источники в финском правительстве. По данным журналистов, план закрытия границы разрабатывается на случай увеличения потока просителей убежища, приезжающих из России.

Однако пока необходимости в полном закрытии границы нет, говорят источники финских медиа. 18 ноября власти Финляндии закрыли четыре крупнейших погранперехода на границе с Россией — Ваалимаа (с российской стороны — Торфяновка), Нуйямаа (Брусничное), Иматра (Светогорск) и Ниирала (Вяртсиля). За год на них, согласно статистике Федеральной таможенной службы, приходилось 92% от всего потока легковых машин в страну.

Такие меры Финляндия объяснила увеличившимся потоком нелегальных мигрантов и просителей убежища, прибывающих из России. По словам представителей финских властей, Россия позволяет пересекать границу со своей стороны мигрантам из стран Африки и Ближнего Востока, даже когда у тех нет необходимых для этого документов.

В свою очередь, финская таможня отметила, что после закрытия КПП на границе грузовой автомобильный трафик между двумя странами практически прекратится.

Вскоре после объявления о закрытии переходов на границе Финляндии с Россией о возможном введении аналогичных мер заявили власти Эстонии. «Въезд в Евросоюз через Эстонию возможен только для тех, кто имеет на это все законные основания. Мы внимательно следим за ситуацией и, если потребуется, готовы предотвратить любую нелегальную миграцию. В зависимости от ситуации на границе это может означать частичное или полное закрытие пунктов пропуска», — сказал глава эстонской погранслужбы Вейко Коммусаар.

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