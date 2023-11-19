В Красном море хуситы захватили грузовое судно с людьми на борту

Йеменская хуситская группировка «Ансар Аллах» захватила грузовое судно Galaxy Leader в Красном море, сообщает канал Al Mayadeen.

По данным его источников, на борту находились 52 человека, все они задержаны. В публикации Galaxy Leader называется израильским судном. Al Hadath пишет, что на борту судна находились 22 человека. Согласно его информации, Galaxy Leader принадлежит израильскому предпринимателю по имени Малик Рами Унгер, но на борту судна израильтян не было.

В ЦАХАЛ подтвердили захват хуситами Galaxy Leader и также сообщили, что на его борту не было граждан Израиля. Там уточнили, что судно не принадлежит этой стране, оно покинул Турцию и направлялось в Индию, его экипаж — граждане разных стран. Армия оборона Израиля назвала захват корабля «очень серьезным событием глобального уровня».

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