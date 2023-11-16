Финляндия закроет четыре КПП на границе с Россией. Об этом, как пишет Helsingin Sanomat, на пресс-конференции сообщил финский премьер-министр Петтери Орпо.

В свою очередь, министр внутренних дел Мари Рантанен уточнила, что речь идет о переходах Ваалимаа (с российской стороны — Торфяновка), Нуйямаа (Брусничное), Иматра (Светогорск) и Ниирала (Вяртсиля). Всего на границе России и Финляндии восемь пропускных пунктов, однако Ваалимаа, Нуйямаа и Иматра — самые крупные.

Пункты пропуска закроются в ночь с 17 на 18 ноября и не будут работать как минимум до 18 февраля будущего года. Все это время там нельзя будет подать заявления о получении убежища. Принимать такие заявления продолжат на КПП Салла и Вартиус. При этом представители финской таможни заявили, что после закрытия пунктов пропуска грузовой автомобильный трафик между двумя странами практически прекратится.

О намерении финских властей закрыть часть переходов на границе с Россией накануне со ссылкой на источники писала Helsingin Sanomat. По данным издания, это связано с тем, что в последнее время все больше людей из Ирака, Сирии, Турции и Сомали используют эти переходы, чтобы запросить убежище. По мнению финских властей, Россия позволяет таким просителям пересекать границу, даже если у них нет необходимых для этого документов.

С 9 ноября Финляндия перестала пропускать в страну россиян, которые пытались пересечь границу на велосипедах. Запрет начал действовать на переходах Иматра, Нуйямаа и Ваалимаа. В конце сентября финские власти ввели круглосуточный контроль на границе с Норвегией, чтобы не допустить въезда в страну автомобилей с российскими номерами.

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