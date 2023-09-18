В Эстонии заявили, что ограничения на въезд машин с российскими номерами не распространяются на кареты скорой помощи

В налогово-таможенном департаменте Эстонии в ответ на запрос «Русской службы Би-би-си» заявили, что введенные ранее ограничения на въезд для машин с российскими номерами не распространяются на кареты скорой помощи.

«Машины скорой помощи освобождены от ограничений, упомянутых в правилах […] Мы соблюдаем правила и обеспечиваем безопасный и эффективный проезд лиц, нуждающихся в медицинской помощи. Например, когда машина скорой помощи с российскими номерными знаками прибывает из России в Эстонию, то, следуя правилам, мы разрешаем ей пересечь границу», — говорится в сообщении ведомства.

Представители эстонского налогово-таможенного департамента добавили, что с 13 сентября, когда были введены ограничения на въезд для автомобилей с российскими номерами, границу не попыталась пересечь ни одна такая машина.

Ранее «Русская служба Би-би-си» рассказала историю украинской беженки, болеющей раком терминальной стадии, которая пересекла границу между Россией и Эстонией на инвалидной коляске вместо реанимобиля. Это было сделано из-за опасений, что карету скорой помощи с российскими номерами не пустят через границу. Незадолго до поездки женщины в Эстонию главврач петербургской службы частной скорой помощи Лев Авербах рассказал, что две недели назад эстонские пограничники предупредили его о риске конфискации реанимобиля в случае, если он попытается проехать через границу.

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