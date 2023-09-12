ЕС призвали пересмотреть запрет на ввоз личных вещей и автомобилей для россиян

Депутат Европарламента от Германии Сергей Лагодинский призвал Еврокомиссию пересмотреть свои разъяснения, касающиеся запрета на ввоз в ЕС личных вещей гражданами России. Об этом он написал в письме на имя главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. С текстом документа ознакомилась «Медуза».

«Такая интерпретация вредна с точки зрения эффективности ограничительных мер и абсолютно бесполезна с точки зрения прекращения российской агрессии», — говорится в нем.

Лагодинский утверждает, что новые разъяснения, которые запрещают ввоз личных вещей и транспортных средств гражданами России в ЕС, «юридически и политически ошибочны».

По мнению Лагодинского, под запрет должны попадать только те товары, которые могут принести России значительные доходы, которые затем могут быть использованы для продолжения войны. Он убежден, что запрет не должен касаться личных вещей россиян.

Кроме того, Лагодинский подчеркнул, что нельзя конфисковывать вещи у россиян, которые постоянно проживают в ЕС из-за того, что являются противниками путинского режима.

«Эти толкования ограничительных мер дискредитируют институт эмбарго, как законный инструмент нашей политики, и нас, как продуманную правовую систему», — написал он.

Ранее Еврокомиссия выпустила разъяснения, из которых следовало, что под санкционные ограничения подпадают ввозимые россиянами в Евросоюз автомобили зарегистрированные в России, а также личные вещи, такие как телефоны, ноутбуки, косметика и одежда.

Позже в Еврокомиссии пообещали не конфисковывать у россиян одежду, в которой они пересекают границу. «Одежда, надетая на человеке, пересекающем границу, вряд ли может быть направлена на обход санкций ЕС. Я думаю, что это здравый смысл. Это совсем иная ситуация, чем с дорогим автомобилем, и я думаю, что это учитывается при применении санкций странами-членами Евросоюза», — сказал Deutsche Welle официальный представитель Еврокомиссии Даниэль Фэрри.

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