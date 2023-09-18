Украинке с онкологией пришлось полтора километра ехать на коляске, чтобы пересечь российско-эстонскую границу

Жительнице Мариуполя Лидии (имя изменено по просьбе героини), эвакуированной в Санкт-Петербург, пришлось пересекать российско-эстонскую границу на инвалидной коляске из-за введенного запрета на въезд автомобилей с российскими номерами. Ее историю рассказала «Русская служба Би-би-си».

В первые дни российской оккупации Лидия отказалась уезжать из Мариуполя, поэтому семья покинула Украину без нее. Недавно состояние здоровья женщины резко ухудшилось и ее родственники обратились за помощью к волонтерам, которые помогли вывезти Лидию в Санкт-Петербург. Врачи в местной клинике дали понять, что ее состояние тяжелое, и посоветовали сделать так, чтобы она могла умереть в кругу семьи в клинике с хорошим паллиативным уходом.

Лидию было решено перевезти в Эстонию. Местные врачи выразили готовность встретить ее в Нарве. Для организации транспортировки волонтеры обратились к петербургской частной скорой помощи «Корис», которая раньше уже выполняла такие заявки. Однако главный врач этой службы Лев Авербах рассказал, что последний раз их частный реанимобиль пересекал российско-эстонскую границу две недели назад, и что тогда его пропустили с оговоркой. «Эстонские пограничники предупредили, что скорее всего нашу бригаду скорой больше через границу не пустят, и есть риск конфискации машины», — сказал Авербах.

В итоге семья Лидии решила не рисковать. Утром в воскресенье ее привезли к границе на обычной легковой машине, а не на реанимобиле, в результате чего ей пришлось выстоять большую очередь на пограничном КПП. Сына Лидии российская сторона допрашивала более четырех часов. За это время у женщины закончилось действие обезболивающего, которое ей вкололи в Санкт-Петербурге.

После прохождения КПП сын Лидии катил ее коляску полтора километра, пока на эстонской стороне их не встретил реанимобиль. В общей сложности семья потратила на дорогу семь часов. Раньше волонтеры преодолевали этот путь на частной карете скорой помощи примерно за три часа.

13 сентября Эстония закрыла въезд для автомобилей с российскими номерами. «Их [россиян] не ждут здесь, чтобы они могли пользоваться привилегиями, которые предлагает свобода, пока Украина не добьется победы», — заявил эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна.

Такое же решение приняли власти Латвии, Литвы и Польши. Ранее Еврокомиссия выпустила разъяснения, в которых говорится, что автомобили и личные вещи россиян подпадают под запрет импорта товаров из России в Евросоюз. Позже в Еврокомиссии уточнили, что эти разъяснения носят «рекомендательный характер».

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