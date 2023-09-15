Финляндия запретит въезд машинам с российскими номерами — Yle

Власти Финляндии могут запретить въезд в страну автомобилям, зарегистрированным в России. Об этом сегодня должна объявить министр иностранных дел страны Элина Валтонен, пишет Yle.

Издание отмечает, что в этом вопросе Финляндия собирается следовать общей линии стран Евросоюза. Руководитель санкционного отдела МИД Пиа Сариваара на прошлой неделе говорила, что власти страны планируют обсудить этот вопрос с другими странами ЕС, которые граничат с Россией.

Несколько дней назад в МИД Финляндии заявили, что автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать в страну.

На этой неделе после того, как Еврокомиссия выпустила разъяснения по применению санкций против России, Литва, Латвия и Эстония запретили въезжать в страну автомобилям с российскими номерами. В свою очередь, литовские власти, предупредили, что на границе, кроме автомобилей, могут быть конфискованы личные вещи россиян.

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