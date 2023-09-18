В аннексированном Крыму распродают национализированное украинское имущество, а в Екатеринбурге один военный ограбил и убил другого. Главные новости минувших выходных

В аннексированном Крыму прошли первые аукционы по продаже национализированного имущества украинских бизнесменов

Об этом сообщил глава местного парламента Владимир Константинов. По его словам, всего состоялись восемь аукционов, в ходе которых была продана коммерческая и жилая недвижимость на общую сумму в 815 миллионов рублей.

Константинов сообщил, что торги продолжатся и на аукционы выставлены еще четыре жилых помещения, которые власти планируют продать за 27 миллионов рублей.

«Кроме того, в ближайшее время запланирована продажа около 100 объектов национализированного имущества. Это — жилые помещения, включая квартиру четы Зеленских, объекты санаторно-курортного назначения, торговые и коммерческие помещения. От их реализации в бюджет республики планируются поступления на сумму более 800 миллионов рублей», — утверждает Константинов.

В феврале пророссийские власти Крыма заявили, что под национализацию на полуострове попали около 700 объектов, принадлежащих украинцам.

Польша закрыла въезд для автомобилей с российскими номерами

Об этом сообщил польский министр внутренних дел Мариуш Каминский. «Ни одна российская машина не въедет в Польшу», — заявил Каминский.

Ранее аналогичные запреты ввели власти Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии. Власти Латвии объявили, что в случае попытки пересечения границы на машине с российскими номерами таможенники могут конфисковать автомобиль. Единственная европейская страна, у которой есть граница с Россией и которая еще не ввела такой запрет, — это Норвегия.

Ранее Еврокомиссия выпустила разъяснения, в которых говорится, что автомобили и личные вещи россиян подпадают под запрет импорта товаров из России в Евросоюз. Позже в Еврокомиссии уточнили, что эти разъяснения носят «рекомендательный характер».

В ночь на 17 сентября беспилотники атаковали несколько российских регионов и аннексированный Крым

Два дрона были сбиты в небе над Московской областью — в городском округе Истра и Раменском районе. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Позже Минобороны сообщило о еще одном сбитом беспилотнике в Домодедовском районе. По сообщениям властей, жертв и разрушений нет.

Об атаке дрона также заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков. По его словам, дрон попал в промышленный объект в Железнодорожном районе Орла. В результате возник пожар, который вскоре потушили.

Еще один дрон упал в Тульской области на территории Логистического центра №1. Об этом сообщили в министерстве по региональной безопасности Тульской области, уточнив, что обошлось без пострадавших и разрушений.

Кроме того, Минобороны отчиталось о четырех беспилотниках, сбитых над аннексированным Крымом.

В Екатеринбурге по подозрению в убийстве военного задержали контрактника

Как сообщают местные СМИ, силовики задержали 19-летнего контрактника Степана Н. По версии следствия, он ограбил и убил 38-летнего военнослужащего Дмитрия Терзи.

Последний приехал в Екатеринбург из аннексированной Луганской области на похороны брата, который погиб в ДТП. После этого он пьяный уснул на лавочке во дворе дома своих племянников, где его обнаружил Степан. Он забрал у Терзи телефон, а затем стал избивать его, требуя разблокировать гаджет и сказать пароль от мобильного банка.

Позже врачи диагностировали у Терзи прокол легкого, переломы ребер и разрыв селезенки. Спустя два дня он умер в больнице.

На тамбовского активиста завели уголовное дело из-за аватарки в виде бело-сине-белого сердечка. Теперь силовики преследуют его жену

Как сообщают местные СМИ, против Андрея Полякова возбудили уголовное дело по статье о демонстрации экстремистской символики. Ранее бело-сине-белая аватарка уже становилась поводом для составления на него административных протоколов. Поляков покинул страну.

После этого следователь выписал его жене Екатерине Логвиновой 14 повесток на допрос. Трижды он допрашивал ее, но Логвинова отказывалась давать показания, ссылаясь на 51 статью Конституции, которая дает право не свидетельствовать против своих близких.

Тогда следователь вызвал на допрос несовершеннолетних детей Логвиновой, а затем стал угрожать лишением родительских прав.

«Так как следователь, по его словам, прекрасно понимает, что Поляков не вернется в Россию, то жене тамбовского оппозиционера он будет выделять ежедневно один час своего обеденного времени», — рассказал адвокат Логвиновой Владимир Жилкин.

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