Подозреваемым в убийстве военного в Екатеринбурге оказался контрактник, который сам должен был поехать в Украину

Подозреваемым в избиении до смерти военного Дмитрия Терзи в Екатеринбурге оказался контрактник, который сам собирался отправиться воевать в Украину. Об этом сообщает E1.ru со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, 19-летний Степан Н. увидел, как Терзи заснул на лавочке пьяным, подошел и забрал у него телефон. Затем юноша стал требовать разблокировать устройство и сказать пароль от мобильного банка, а за отказ избил Терзи. В результате тот скончался в больнице.

Источник отмечает, что 19-летний Степан заключил контракт с Минобороны и вскоре должен был уехать воевать в Украину. Его задержали благодаря показаниям свидетелей. На юношу завели уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, приведшего к смерти (часть 2 статьи 111 УК). E1.ru пишет, что он признал вину.

38-летний военнослужащий Дмитрий Терзи приехал в Екатеринбург из аннексированной ЛНР на похороны своего брата, который погиб в ДТП. После встречи с племянниками 10 сентября он уснул на лавочке возле своего дома. Очевидцы рассказывали, что к нему подошли несколько человек и избили его.

По словам родственников, у Терзи диагностировали прокол легкого, переломы ребер и разрыв селезенки. Он умер в больнице 12 сентября.

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